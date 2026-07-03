Estrutural ganha batalhão da PM com efetivo de 200 policiais

A Estrutural ganhou um reforço para a segurança pública com a inauguração da nova sede do 15º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), nesta sexta-feira (3/7). A unidade, localizada no SCIA Quadra 2, Conjunto 1, recebeu investimento de aproximadamente R$ 12 milhões, possui 2 mil metros quadrados de área construída e abrigará um efetivo de cerca de 200 policiais militares, que vai atender a comunidade de mais de 60 mil moradores.

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Durante a cerimônia, a governadora Celina Leão (PP) destacou que a entrega atende a uma antiga reivindicação da comunidade. "Estou muito feliz de estar aqui hoje entregando um equipamento que o povo pedia todos os dias. O cidadão que é trabalhador, trabalhadora, quer chegar em casa e ter o direito de não ser assaltado, comprar suas coisas, colocar dentro de casa e não ter a própria casa arrombada", declarou.

O comandante-geral da PMDF, coronel Rômulo Palhares, explicou que a nova sede representa um avanço tanto para os policiais quanto para a população atendida. "É uma estrutura predial moderna, que permite que os nossos policiais desempenhem as funções com conforto, qualidade e dignidade e, por consequência, atendam melhor a comunidade da Estrutural, que tanto merece", afirmou.

O prédio conta com dois pavimentos, 3.770 metros quadrados de área construída e foi erguido em um terreno de 11.648 metros quadrados. A edificação foi executada em estrutura de concreto armado e conta com fachada em pele de vidro, lajes impermeabilizadas, vedações em alvenaria, estacionamento e áreas externas de circulação.

Zeladoria

Além da entrega do batalhão, Celina anunciou que a Cidade Estrutural será a próxima contemplada pelo programa GDF na Sua Porta, marcado para o próximo dia 27. "Esse programa traz asfalto, traz parada de ônibus, resolve praças, resolve PEC e faz tudo aquilo que o administrador iria gastar, às vezes, dois ou três anos para buscar. Ele faz tudo de uma vez só", disse.

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A chefe do Executivo informou que, antes da ação, será realizada uma reunião preparatória com lideranças comunitárias para mapear as principais necessidades da cidade e definir as obras prioritárias. Segundo ela, em outras regiões administrativas, como Ceilândia, o programa já destinou mais de R$ 50 milhões em serviços de zeladoria.

Entre os projetos anunciados para a Estrutural está a reurbanização de uma área utilizada como depósito irregular de lixo. No local, o GDF pretende construir uma grande praça com espaços de lazer e convivência. "Eu vou fazer naquele lugar ali a praça mais linda de Brasília. Vai ser um lugar para as crianças brincarem, vai ter ciclovia e espaço para caminhada", detalhou Celina.

A governadora também afirmou que o governo estuda um programa para substituir moradias em situação de risco na Chácara Santa Luzia por casas de alvenaria, por meio da entrega de cheques para construção, com o objetivo de garantir mais segurança e dignidade às famílias da região.



