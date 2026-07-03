Sesc 504 Sul transmite jogo da Seleção com programação especial

O Sesc 504 Sul recebe, neste domingo (5/7), uma programação especial para os torcedores que desejam acompanhar a partida da Seleção Brasileira pelas oitavas de final da competição. O espaço será preparado com telões para a transmissão do jogo e contará com atrações musicais antes e depois da partida, além de uma área de alimentação.
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As atividades começam às 14h, com apresentação do DJ Vinny, responsável por abrir a programação e aquecer o clima entre os torcedores. Na sequência, às 15h, a Banda Jean Mussa sobe ao palco e segue animando o público até o início do confronto, marcado para as 17h.
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Após o apito final, a programação continua com mais um show da Banda Jean Mussa, das 19h às 20h30, encerrando o evento com música ao vivo.
Além da transmissão da partida e das atrações culturais, o público terá à disposição uma área de food trucks com opções de alimentação. O Sesc também permitirá que os visitantes levem o próprio cooler com bebidas, oferecendo mais comodidade para quem pretende permanecer no local durante toda a programação.
Com entrada gratuita, o evento convida famílias, grupos de amigos e torcedores a acompanharem juntos o duelo decisivo da Seleção Brasileira em busca de uma vaga na próxima fase da competição.
Serviço
Data: Domingo, 5 de julho
Horário: A partir das 14h (transmissão do jogo às 17h)
Local: Sesc 504 Sul, Asa Sul, Brasília
Programação
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14h – DJ Vinny
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15h – Banda Jean Mussa
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17h – Transmissão da partida
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19h às 20h30 – Show da Banda Jean Mussa