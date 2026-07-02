Transporte público do DF terá reforço para Brasil x Noruega

A Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob-DF) determinou o reforço do transporte público para o jogo do Brasil contra a Noruega neste domingo (5/7). O próximo desafio da Seleção Brasileira na Copa do Mundo está programado para as 17h.
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As viagens extras sairão a partir das 14h, três horas antes do jogo, especialmente da Rodoviária do Plano Piloto para as regiões administrativas. Já o Metrô-DF funciona normalmente.
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A partida deste domingo é valida pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Caso a Seleção avance, o próximo jogo será realizada no sábado (11/7), às 18h, pelas quartas de final do torneio.
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