AGROSAT Tour chega ao Recanto das Emas com rodeio e shows gratuitos

A programação musical do AGROSAT Tour 2026 conta com shows de artistas regionais que embalam o público presente no evento - (crédito: Divulgação)

O AGROSAT Tour 2026 chegou ao Recanto das Emas, trazendo uma programação gratuita repleta de atrações para toda a família. A terceira etapa do circuito, que inclui rodeio, shows musicais, gastronomia variada e atividades infantis, acontece até 5 de julho e promete agitar a região com um grande público.

As atividades ocorrem na QD 206, ao lado do Atacadão Dia a Dia, sempre a partir das 19h.

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Rodeio e shows musicais

Um dos grandes destaques é o Circuito T&T de Rodeio em Touros, que promete disputas emocionantes e muita adrenalina na arena. A programação musical conta com artistas regionais que levarão ao palco sucessos do sertanejo e do forró.

Entre as atrações confirmadas estão:

Andrezin – O Príncipe

Forró do Cerrado

Roniel e Rafael

Banda Imagem

Balbino

A estrutura foi planejada para atender públicos de todas as idades. O espaço possui uma fazendinha rural, área kids e uma vila gastronômica com diversas opções de comidas e bebidas, oferecendo uma experiência completa de lazer.

Com entrada gratuita, o AGROSAT Tour se consolida como uma das principais atrações do fim de semana no Distrito Federal, reunindo entretenimento e cultura em um único espaço.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.