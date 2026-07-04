BOPE descarta risco de explosão após analisar artefatos em delegacia

Após atropelar a criança, motorista se entregou na 33ª DP (Santa Maria) - (crédito: Rodrigo Nunes/Esp. CB/D.A Press)

Os dois artefatos suspeitos de serem explosivos deixados na 33ª Delegacia de Polícia (Santa Maria), neste sábado (4/7), não ofereciam risco de explosão. Após os procedimentos de segurança e de verificação, policiais militares do Esquadrão Antibombas do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) constataram que os objetos eram utilizados em treinamentos e simulações e não possuíam capacidade de detonação por estarem vazios.

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A ocorrência mobilizou equipes especializadas da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) depois que um popular deixou, no interior da unidade policial, dois objetos de ferro em formato de ogiva, com base azul e tampas vermelhas, sem marcas ou identificação de modelo. Pelas características, os materiais levantaram a suspeita de que poderiam ser granadas de morteiro.

Diante da possibilidade de se tratar de artefatos explosivos, a PMDF acionou a Operação Petardo, protocolo empregado em ocorrências envolvendo suspeitas de bombas. O Esquadrão Antibombas do BOPE foi deslocado até a delegacia para realizar a identificação e a avaliação técnica dos objetos.

Após a inspeção, os especialistas descartaram qualquer risco, confirmando que os artefatos eram empregados exclusivamente em atividades de treinamento e simulação, sem qualquer capacidade de detonação. Com a conclusão da análise, a ocorrência foi encerrada sem incidentes.