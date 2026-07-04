Incêndio atinge carro no Pistão Sul e mobiliza bombeiros em Taguatinga

Um incêndio atingiu um veículo de passeio, na manhã deste sábado (4/7), na QS 3, região do Pistão Sul, entre Taguatinga e Águas Claras. As chamas ficaram concentradas na área do motor do automóvel e não houve vítimas.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 9h09 e encaminhou duas viaturas para atender a ocorrência. No local, as equipes encontraram o carro em chamas e iniciaram o combate ao fogo.

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Para controlar o incêndio e realizar o rescaldo, os militares precisaram fazer a abertura forçada do capô do veículo com o auxílio de uma ferramenta hidráulica de corte e expansão (Weber). O combate às chamas foi realizado exclusivamente com o uso de água.

O motorista permaneceu no local durante toda a ocorrência. Após a extinção do incêndio e a eliminação dos riscos, o automóvel foi deixado sob a responsabilidade do condutor, que recebeu orientações das equipes de socorro.

Segundo o CBMDF, não há informações sobre as causas ou a dinâmica que provocaram o incêndio.







