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Incêndio atinge carro no Pistão Sul e mobiliza bombeiros em Taguatinga

Militares precisaram fazer a abertura forçada do capô do veículo; não houve vítimas

CBMDF combate incêndio em veículo no Pistão Sul - (crédito: CBMDF/Divulgação)
CBMDF combate incêndio em veículo no Pistão Sul - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um incêndio atingiu um veículo de passeio, na manhã deste sábado (4/7), na QS 3, região do Pistão Sul, entre Taguatinga e Águas Claras. As chamas ficaram concentradas na área do motor do automóvel e não houve vítimas.

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O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 9h09 e encaminhou duas viaturas para atender a ocorrência. No local, as equipes encontraram o carro em chamas e iniciaram o combate ao fogo.

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Para controlar o incêndio e realizar o rescaldo, os militares precisaram fazer a abertura forçada do capô do veículo com o auxílio de uma ferramenta hidráulica de corte e expansão (Weber). O combate às chamas foi realizado exclusivamente com o uso de água.

O motorista permaneceu no local durante toda a ocorrência. Após a extinção do incêndio e a eliminação dos riscos, o automóvel foi deixado sob a responsabilidade do condutor, que recebeu orientações das equipes de socorro.

Segundo o CBMDF, não há informações sobre as causas ou a dinâmica que provocaram o incêndio.

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  • CBMDF combate incêndio em veículo no Pistão Sul
    CBMDF combate incêndio em veículo no Pistão Sul Foto: CBMDF/Divulgação
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    CBMDF combate incêndio em veículo no Pistão Sul Foto: CBMDF/Divulgação
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    CBMDF combate incêndio em veículo no Pistão Sul Foto: CBMDF/Divulgação
  • CBMDF combate incêndio em veículo no Pistão Sul
    CBMDF combate incêndio em veículo no Pistão Sul Foto: CBMDF/Divulgação
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Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 04/07/2026 12:07
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