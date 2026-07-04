Suspeita de bombas mobiliza operação especializada em delegacia

Após atropelar a criança, motorista se entregou na 33ª DP (Santa Maria) - (crédito: Rodrigo Nunes/Esp. CB/D.A Press)

Uma suspeita de bombas mobilizou as forças de segurança, neste sábado (4/7), na 33ª Delegacia de Polícia (Santa Maria). De acordo com a Polícia Militar (PMDF), dois objetos de ferro em formato de ogiva, com base azul e tampas vermelhas, sem marcas ou identificação de modelo, foram deixados por um popular no interior da unidade policial. Segundo a corporação, os materiais apresentam características semelhantes às de granadas de morteiro.

Diante da suspeita, a PMDF acionou a Operação Petardo, protocolo realizado em ocorrências envolvendo possíveis artefatos explosivos. O Esquadrão Antibombas do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) foi deslocado até a delegacia e adota os procedimentos técnicos previstos para a identificação e avaliação dos objetos.

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A atuação da equipe especializada tem como objetivo verificar a natureza dos materiais e garantir a segurança no local, seguindo os protocolos específicos para ocorrências desse tipo.

Segundo a PMDF, a ocorrência permanece em andamento e novas informações serão divulgadas conforme o avanço dos trabalhos das equipes especializadas.

Aguarde mais informações.