Suspeita de bombas mobiliza operação especializada em delegacia

Uma suspeita de bombas mobilizou as forças de segurança, neste sábado (4/7), na 33ª Delegacia de Polícia (Santa Maria). De acordo com a Polícia Militar (PMDF), dois objetos de ferro em formato de ogiva, com base azul e tampas vermelhas, sem marcas ou identificação de modelo, foram deixados por um popular no interior da unidade policial. Segundo a corporação, os materiais apresentam características semelhantes às de granadas de morteiro.
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Diante da suspeita, a PMDF acionou a Operação Petardo, protocolo realizado em ocorrências envolvendo possíveis artefatos explosivos. O Esquadrão Antibombas do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) foi deslocado até a delegacia e adota os procedimentos técnicos previstos para a identificação e avaliação dos objetos.
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A atuação da equipe especializada tem como objetivo verificar a natureza dos materiais e garantir a segurança no local, seguindo os protocolos específicos para ocorrências desse tipo.
Segundo a PMDF, a ocorrência permanece em andamento e novas informações serão divulgadas conforme o avanço dos trabalhos das equipes especializadas.
Aguarde mais informações.
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Davi Cruz*Estagiário
Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais