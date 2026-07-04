Corrida por camisas da Seleção esvazia estoques e anima vendas

Por Manuela Sá* — Depois de a Seleção Brasileira avançar para as oitavas de final, comerciantes estão otimistas ao darem sequência ao ciclo de boas vendas impulsionado pelo Mundial. Nas ruas, mercados e shoppings, o amarelo, o verde e o azul chamam atenção de quem está interessado em enfeitar a casa ou ficar no clima para assistir ao jogo do Brasil contra a Noruega no domingo. No entanto, os torcedores podem encontrar dificuldades com estoques zerados. É nesse clima que lojistas e ambulantes esperam a chegada de torcedores para vender as derradeiras camisas e adereços e para repor os produtos.

No Mercado Norte, em Taguatinga, a vendedora Matilde Moura, de 69 anos, considera a Copa do Mundo, entre tantos eventos, o melhor período de negócios na loja Atacadão Biju. No local, há opções de adereços de cabelo, colares e brincos em verde e amarelo, com preços de R$ 10 a R$ 15. Ela conta que tem renovado o estoque semanalmente para acompanhar a saída dos produtos. A cada jogo, com a esperança estimulada, ela nota aumento no movimento. "Acho que as pessoas estão otimistas com o hexa", opina.

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A vendedora Matilde Moura diz que a Copa é o melhor período de vendas na loja Atacadão Biju, no Mercado Norte (foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

À procura de acessórios para o aniversário de uma amiga com o tema Brasil, Edjane da Conceição, 46, encontrou opções que cabem no bolso dela. A busca por uma faixa não foi o único motivo que a levou ao Mercado Norte. Ela também queria uma roupa que fosse adequada para a festa e para torcer nos próximos jogos. "Depois da virada do Brasil contra o Japão, fiquei animada. Acho que temos chances de avançar na Copa. A felicidade com a eliminação da Alemanha também me deixou entusiasmada", diz.

À procura de acessórios para o aniversário de uma amiga com o tema Brasil, Edjane da Conceição encontrou opções em conta no Mercado Norte (foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Moda

Dono da Plabier Modas, Placídio de Assis, 64, nota que, em relação ao Mundial de 2022, este ano está bem melhor, com um movimento mais "agitado". A impressão do comerciante vai ao encontro com pesquisa do Sindicato do Comércio Varejista do Distrito Federal (Sindivarejista-DF), que estima um crescimento de, pelo menos, 8,4% nas vendas de itens relacionados ao evento, contra 6,2% da Copa anterior.

Dono da Plabier Modas do Mercado Norte, Placídio de Assis, conta que as vendas estão melhores em relação à Copa de 2022 (foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Nos próximos dias, a expectativa de Assis é de crescimento de 30% nos negócios. De acordo com o comerciante, há muitas pessoas que não compram enquanto o Brasil não estiver ganhando. Com camisas a partir de R$ 49, a saída maior é da peça em amarelo.

A mesma observação faz a vendedora Edna Antunes, 51, do Atacadão Biju, que também comemora o resultado comercial do campeonato até o momento. Os estoques de camisas estão quase no fim, mas as amarelas são as prediletas dos consumidores. Ela trabalha há 16 anos na loja e avalia que a procura, neste ano, foi "surpreendente". Além da tradicional camisa, camisetas estilizadas com lantejoulas ou feitas de crochê despertam o interesse de quem gosta de unir moda e esporte. "Muitas mulheres apareceram à procura de opções para montar looks para cada jogo", conta.

Vendedora Edna Antunes, do Atacadão Biju do Mercado Norte, comemora aumento das vendas (foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Estoques

A ambulante Ana Maria Campos, 45, vende as réplicas das camisas por R$ 25. Em dias normais, a saída é baixa. Entretanto, quando a Seleção Brasileira vai entrar em campo, a quantidade de gente interessada nos produtos de Ana mais do que dobra. "Vendo cerca de 10 a 15 camisas. No início do campeonato, cheguei a faturar mais de R$ 300 em um dia", celebra.

A ambulante Ana Maria Campos conta que quando a Seleção Brasileira vai entrar em campo, a quantidade de interessados nos produtos mais do que dobra (foto: Manuela Sá/CB/DA Press)

Quem deseja a camisa oficial precisa se apressar, porque o item vem esgotando rapidamente. Na Free Corner, sobraram apenas duas peças azuis. O vendedor Josimar Pereira, 34, comemora que a loja superou a meta. "Tínhamos mais amarelas, mas, no decorrer do mês, elas acabaram muito rápido. Então, começamos a vender a azul, porque era a que mais tínhamos. Agora, estamos quase zerados", detalha.

Josimar Perereira conta que sobraram apenas duas camisas azuis na Free Corner, no Mercado Norte (foto: Manuela Sá/CB/DA Press)

Na última segunda-feira (29/6), quando o Brasil jogou contra o Japão, os vendedores receberam diversas mensagens de consumidores perguntando sobre a disponibilidade de camisas oficiais, que custam a partir de R$ 450. Aqueles que foram assistir ao jogo no shopping também passaram pela loja. "Com a melhora do desempenho da Seleção, as pessoas têm nos procurado mais. No começo da fase de grupos, havia menos gente interessada", relembra.

*Estagiária sob supervisão de Malcia Afonso



