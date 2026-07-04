Em operação, PMDF apreende 22 aves silvestres em nove casas do Gama

Aves foram apreendidas em nove casas - (crédito: PMDF/Divulgação)

Policiais militares apreenderam 22 aves silvestres criadas irregularmente em nove casas do Gama, em uma operação desencadeada neste sábado (4/7) pelo Batalhão de Polícia Militar Ambiental.

As aves apreendidas foram um papagaio-galego, 11 baianos, um coleiro, dois periquitos-de-encontro-amarelo, uma pomba-asa-branca, três pintassilgos, um trinca-ferro, um canário-belga e um pintagol.

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Também foram apreendidas 20 gaiolas e duas armadilhas do tipo alçapão. Para cada um dos nove proprietários dos imóveis foi confeccionado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). As aves e os materiais apreendidos foram encaminhados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres do Ibama (Cetas).