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Crime ambiental

Em operação, PMDF apreende 22 aves silvestres em nove casas do Gama

Para cada um dos nove proprietários dos imóveis foi confeccionado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO)

Aves foram apreendidas em nove casas - (crédito: PMDF/Divulgação)
Aves foram apreendidas em nove casas - (crédito: PMDF/Divulgação)

Policiais militares apreenderam 22 aves silvestres criadas irregularmente em nove casas do Gama, em uma operação desencadeada neste sábado (4/7) pelo Batalhão de Polícia Militar Ambiental.

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As aves apreendidas foram um papagaio-galego, 11 baianos, um coleiro, dois periquitos-de-encontro-amarelo, uma pomba-asa-branca, três pintassilgos, um trinca-ferro, um canário-belga e um pintagol.

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Também foram apreendidas 20 gaiolas e duas armadilhas do tipo alçapão. Para cada um dos nove proprietários dos imóveis foi confeccionado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). As aves e os materiais apreendidos foram encaminhados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres do Ibama (Cetas).

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 04/07/2026 16:58
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