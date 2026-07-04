Suspeitos de matar DJ no Sol Nascente são presos

Vítima foi identificada como Thiago Bezerra de Araújo, 37 anos - (crédito: Redes Sociais)

Dois suspeitos de matar o DJ Thiago Bezerra de Araújo, 37 anos, em dezembro do ano passado, foram presos nessa sexta-feira (3/7), no Sol Nascente, onde o crime também foi cometido. Steve Daley de Castro Dias é considerado o mandante e atuou junto com Daniel Nascimento dos Santos. Um terceiro suspeito está foragido.

As investigações apontam que o DJ foi vítima de uma emboscada feita pelo trio. “Thiago teria sido atraído pelos criminosos para um encontro. No local, foi morto com três tiros no tórax, e depois teve o corpo incendiado dentro do porta-malas do próprio veículo”, explicou o delegado responsável pelo caso, Fernando Fernandes, da 19ª DP (P Norte).

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Os mandados de prisão cumpridos contra os suspeitos foram expedidos pelo Tribunal do Júri de Ceilândia. O terceiro investigado pelo envolvimento com o crime, Robson Lima Mota, segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), segue foragido.

Fernando Fernandes explica que, após o crime, os suspeitos realizaram diversas ameaças e coações contra testemunhas para que informações não fossem passadas.



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As investigações continuam para conseguir prender Robson. Denúncias anônimas podem ser feitas através do telefone 197.

