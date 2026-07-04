Aves protegidas são resgatadas de cativeiro irregular em Planaltina

Duas aves protegidas por um tratado internacional de preservação da fauna foram encontradas sendo mantidas irregularmente em cativeiro, em Planaltina. Os animais pertencem à espécie tarim (Spinus cucullatus), conhecida popularmente como pintassilgo-venezuelano, ave nativa da América do Sul classificada como ameaçada de extinção e protegida pela Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens Ameaçadas de Extinção (CITES).

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A apreensão foi realizada nesta sexta-feira (3/6), pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio da equipe de Radiopatrulhamento Ambiental, durante uma fiscalização em diversas residências da região administrativa. No decorrer da ação, os policiais localizaram os dois exemplares da espécie mantidos de forma irregular em uma das propriedades vistoriadas.

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Questionado pelos militares, o responsável pelas aves informou que não possuía autorização, licença ou qualquer documentação que permitisse a criação dos animais em cativeiro. Durante a fiscalização, também foram apreendidas uma gaiola e uma armadilha utilizadas para manter os espécimes.

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Segundo a PMDF, o Spinus cucullatus não faz parte da fauna brasileira, mas é uma espécie sul-americana que enfrenta alto risco de extinção. Por esse motivo, a comercialização e manutenção são protegidas pelas regras da CITES, acordo internacional voltado à preservação de espécies ameaçadas da fauna e da flora.

As aves, juntamente com a gaiola e a armadilha apreendidas, foram encaminhadas ao Centro de Apoio à Proteção Animal (CEAPA). Os animais serão destinados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS/IBAMA), onde passarão pelos procedimentos técnicos adequados.





