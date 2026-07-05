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Falta de gol não desanima torcedores em bar de Ceilândia

Expectativa de virada rumo à vitória da Seleção Brasileira agita Arena Adega dos Amigos

Bar em Ceilândia - (crédito: Laezia Bezerra/CB/D.A Press)
Bar em Ceilândia - (crédito: Laezia Bezerra/CB/D.A Press)

Torcedores que se concentram no estabelecimento no fim da tarde deste domingo (5/7) continuam em festa pela seleção na arena. Alegria e muita empolgação marcam o evento que recebe público de várias regiões do DF.

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A cantora do Ase Dudu, Rogéria de Oya, 51 anos, moradora de Taguatinga, não perdeu a esperança de ver o Brasil vitorioso e acredita que o gol de Vini Jr. virá no segundo tempo.

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"Meu coração está a mil por hora, mas acredito que teremos uma grande virada neste segundo tempo. Nosso Brasil vai sair vitorioso desse jogo com um gol de Vini Jr.. Continuamos em grande festa e torcida pelo nosso país", destaca.

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Laezia Bezerra

Repórter

Jornalista formada pelo Iesb em 2005, com MBA em Marketing Político e Comunicação Eleitoral pela Estácio de Sá.

Por Laezia Bezerra
postado em 05/07/2026 18:43
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