Entradas de Neymar e Endrick inflamam torcida após primeiro tempo

O empate sem gols na primeira etapa não diminuiu a confiança dos torcedores que acompanham o duelo entre Brasil e Noruega no Bar Por do Sol, na Asa Norte, em Brasília.

Logo no início do segundo tempo, as entradas de Neymar e Endrick mudaram o clima entre os presentes, que passaram a demonstrar ainda mais entusiasmo com a possibilidade de a Seleção abrir o placar.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

As substituições foram recebidas com gritos e aplausos, especialmente entre os torcedores mais jovens, que apostam no poder de decisão da dupla para garantir a classificação brasileira às quartas de final.

Apesar das opiniões divididas sobre a entrada de Neymar, a estudante Yasmin Fintelman, de 20 anos, acredita que o camisa 10 pode ser decisivo. “Ele pode garantir o gol do Brasil”, afirmou à reportagem.

A amiga dela, Brenda Martins de 20 anos, estudante de biotecnologia na UnB, por sua vez, deposita as fichas em Endrick. “Estava apostando no 3 x 2. Agora, estou vislumbrando um 2 a 1 e, desses dois, um gol será do Endrick”, projetou.