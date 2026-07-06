Saiba quem é o suspeito de agredir árbitro profissional na Asbac DF

Manuel Vitorino Jorge de Menezes Lisa, também conhecido como Baiano, é acusado de agredir árbitro durante torneio no DF - (crédito: Material cedido ao Correio)

O homem suspeito de agredir com um soco o árbitro Marcello Rudá durante intervalo de uma partida do 21° Torneio de Futebol Society Veterano é Manuel Vitorino Jorge de Menezes Lisa, também conhecido como "Baiano". O suspeito tem 75 anos, é morador da Asa Norte e servidor aposentado do Senado Federal.

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) investiga o caso, que ocorreu no último sábado (4/6). Segundo relato do árbitro agredido, no intervalo entre o fim do segundo tempo regulamentar de jogo e o primeiro tempo da prorrogação, o suspeito, que assistia à partida em um bar próximo, entrou em campo e desferiu um soco nele. Marcello Rudá conta que o soco atingiu seu maxilar direito e o pescoço. Ele relata que tudo aconteceu de forma inesperada e que o suspeito não teria falado nada antes de agredi-lo.

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Ao Correio, Rudá diz que ainda está muito triste por tudo que aconteceu. "Mas estou com o psicológico muito bom, fortalecido pelos meus familiares, amigos mais próximos, colegas de profissão e pessoas que viram e estão estarrecidas e me dando apoio. Meus sobrinhos de 10 e 8 anos estavam lá e vê-los chorando, porque o tio deles levou um soco é de cortar o coração", relembra. "Em mais de 12 anos de carreira, nunca passei por nada parecido. Estava realizando o meu trabalho sério e ilibado, como sempre fiz, independente da categoria e local de atuação. E sofrer uma agressão inesperada e covarde como essa é inadmissível. Está com a justiça, confio muito nela, confio que ela será feita", acrescenta.