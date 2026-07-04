Árbitro é agredido durante torneio de futebol society veterano na Asbac

Na tarde deste sábado (4/7), o árbitro Marcello Rudá foi agredido com um soco no intervalo da partida do 21° Torneio de Futebol Society Veterano da Asbac, clube localizado no Setor de Clubes Sul. No intervalo entre o fim do segundo tempo regulamentar de jogo e o primeiro tempo da prorrogação, um homem que assistia à partida em um bar próximo entrou em campo e desferiu um soco no árbitro.

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Marcello conta que o soco que atingiu seu maxilar direito e o pescoço. “A agressão que sofri foi totalmente de forma inesperada. Eu estava conversando normalmente com jogadores e membros da comissão técnica sobre situações que aconteceram no jogo. Todos apenas conversando, reclamando num tom absolutamente normal, quando ele se aproximou e fez o que fez”, comenta. O homem, conhecido como Baiano, foi repreendido até pelos jogadores do time pelo qual estava torcendo.

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O árbitro destaca que não ouviu o homem dizer nada antes de ser agredido. “Depois, ele faz um sinal com a mão como quem está tirando uma arma e depois dá para ouvi-lo falando: vou dar tiro, vou dar tiro, quando é repreendido pelos que estão próximos a ele”, relata a vítima. “Comportamento muito acima em relação a todos que ali estavam entre jogadores e membros de comissões técnicas e de toda a situação. Fora de tudo que é minimamente aceito em um jogo de futebol e num ambiente de convivência”, conta Marcello.

Marcello Rudá realizou um boletim de ocorrência na 1ª Delegacia de Polícia na Asa Sul. A 1ª DP foi contactada mas não houve resposta até o momento da publicação da matéria.