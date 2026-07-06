Advogado e agente do Detran-DF discutem durante blitz em Taguatinga

Bate-boca foi registrado em vídeo por uma pessoa que acompanhava o advogado - (crédito: Reprodução)

Uma discussão entre um advogado e uma agente do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) durante uma blitz da Lei Seca terminou em confusão na tarde deste domingo (5/7), em Taguatinga. Bate-boca foi registrado em vídeo por uma pessoa que acompanhava o advogado. Um homem questionou a equipe de fiscalização e pediu a ordem de serviço da operação. A agente reagiu com palavrões.

Segundo o Detran-DF, a ocorrência teve início após um motorista ser submetido ao teste do etilômetro passivo, que indicou a possível presença de álcool. Na sequência, o condutor foi convidado a realizar o teste no etilômetro ativo, conhecido popularmente como bafômetro, para confirmar a ingestão de bebida alcoólica. No entanto, ele se recusou a fazer o exame, o que levou à adoção das medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro.

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Pela legislação brasileira, a recusa em realizar o teste do bafômetro gera as mesmas penalidades administrativas aplicadas a quem é flagrado dirigindo sob influência de álcool, incluindo multa, suspensão do direito de dirigir e retenção do veículo, quando cabível.

De acordo com a autarquia, após a recusa, um familiar do motorista, que é advogado, compareceu ao local e passou a questionar a equipe sobre a operação, solicitando informações relativas à escala de serviço e à identificação dos agentes.

Em nota, o Detran afirmou que “o policiamento, a fiscalização e o patrulhamento viário constituem ações de segurança viária e, por consequência, de segurança pública, podendo ser realizados a qualquer tempo e em qualquer local situado em via sob a circunscrição do Detran”. A autarquia acrescentou que “não há exigência legal de ordem de serviço específica para a realização dessas atividades. Basta que o agente de trânsito esteja regularmente escalado e no exercício de suas atribuições funcionais”.

O Detran-DF informou que está apurando as circunstâncias do caso e ressaltou que “preza pela urbanidade dos seus agentes”.

O Correio tenta localizar o advogado envolvido na discussão. O espaço permanece aberto para manifestações.

Veja video: