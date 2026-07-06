Restaurante Comunitário de Ceilândia Norte reabre nesta terça-feira (7/7)

O Restaurante Comunitário de Ceilândia Norte retoma o atendimento à população nesta terça-feira (7/7), a partir das 7h, com oferta de café da manhã, almoço e jantar. Localizado na NR 01, Área Especial nº 2, o equipamento estava temporariamente fechado desde o mês passado para realização de contratação de uma nova empresa responsável pela produção das refeições. A unidade da Estrutural será reaberta no próximo dia 14.
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Atualmente, 17 dos 18 restaurantes servem três refeições diárias: café da manhã (R$ 0,50), almoço (R$ 1) e jantar (R$ 0,50), funcionando todos os dias da semana, incluindo feriados. As formas de pagamento aceitas são dinheiro, Pix, cartão de crédito e débito, além dos cartões Prato Cheio e DF Social. A única exceção é a unidade de Ceilândia Centro (DJ Jamaika), que oferece apenas café da manhã e almoço, com pagamento em dinheiro e Pix.
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*Com informações da Agência Brasília
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