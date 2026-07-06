Em prisão domiciliar, ladrão "home office" cai após sete furtos

No último arrastão, o suspeito e um comparsa fizeram a limpa em um bar na Asa Norte - (crédito: Material cedido ao Correio)

Um homem foi preso preventivamente por uma série de furtos a comércios em Brasília. A ação, coordenada por agentes da 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte), capturou o suspeito após o arrombamento de um bar na SGAN 909 Norte, ocorrido na noite de 25 de maio deste ano. Somente entre os anos de 2024 e 2026, ele foi fichado por envolvimento em pelo menos sete crimes contra o patrimônio. Veja uma das ações:

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O dado que mais chamou a atenção da autoridade policial e do Poder Judiciário foi o fato de que o investigado estava sob o regime de prisão domiciliar desde 2022. A folha de antecedentes comprovou que o benefício da justiça foi completamente ineficaz, funcionando apenas como uma "fachada", enquanto o homem saía à noite para cometer novos delitos.

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O histórico do investigado revela uma atuação versátil e predatória na capital federal: Furtos arrombando estabelecimentos comerciais na região central; subtração de cabos de transmissão de dados, telefonia e fios de energia; invasões e furtos de materiais em canteiros de obras.

No último arrastão, o suspeito e um comparsa fizeram a limpa em um bar na Asa Norte. Em poucos minutos, a dupla subtraiu uma máquina de gelo, panelas de grande porte, kits profissionais de coquetelaria, porta-condimentos, saca-rolhas e dezenas de copos. A ação deixou um rastro de destruição e um prejuízo financeiro estimado em R$ 3,2 mil para o proprietário.

A equipe de investigação da 2ª DP conseguiu fechar o cerco contra o criminoso utilizando imagens de videomonitoramento do circuito interno e público da região. Os fragmentos dos vídeos, somados a outros elementos informativos colhidos em campo, não deixaram dúvidas sobre a participação direta dele na execução do crime.

Diante do risco concreto e iminente de que o homem continuasse a assaltar o comércio local caso ficasse solto, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva. O pedido foi aceito de prontidão pela Justiça como forma de garantir a ordem pública. Ele foi encaminhado à carceragem, e os agentes agora concentram os esforços na identificação e captura dos comparsas.