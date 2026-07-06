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BRB passa a informar clientes sobre cancelamento de débito automático de empréstimos

Medida ocorre após determinação da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon). O caso teve início após uma representação da Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF), que apontou relatos de consumidores que não conseguiam cancelar o débito automático de operações de crédito

Banco divulga orientação em seus canais oficiais e adota medidas determinadas pelo Ministério da Justiça - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)
Banco divulga orientação em seus canais oficiais e adota medidas determinadas pelo Ministério da Justiça - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O Banco de Brasília (BRB) divulgou nesta segunda-feira (6/7) que os clientes podem solicitar o cancelamento do débito automático vinculado a contratos de crédito. A medida atende à determinação da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), do Ministério da Justiça e Segurança Pública, expedida após o órgão identificar indícios de negativa desse direito aos consumidores.

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De acordo com mensagem postada no site do BRB, para cancelar ou reativar o débito automático, os clientes devem entrar em contato com o SAC da instituição. 

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O caso teve início após uma representação da Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF), que apontou relatos de consumidores que não conseguiam cancelar o débito automático de operações de crédito. Com base na apuração, a Senacon determinou que o BRB interrompesse a prática, divulgasse o direito dos clientes e adequasse seus procedimentos internos.

Veja a mensagem no site oficial da instituição 

Mensagem disponível no site oficial da instituição
Mensagem disponível no site oficial da instituição (foto: Divulgação )

Em maio, após a determinação da Senacon, o BRB anunciou que implementou um novo fluxo para registrar os pedidos de cancelamento e passou a orientar seus clientes sobre o procedimento.

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Paulo Gontijo

Jornalista e repórter da editoria de Cidades do Correio Braziliense. Atuou na comunicação interna do Banco do Brasil e integrou a equipe de Marcelo Tas, com interesse em narrativas humanizadas, acessibilidade e temas sociais.

Mila Ferreira

Repórter

Jornalista graduada pelo IESB e pós-graduada em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUC-RS. Experiência como roteirista e assessora de comunicação pública e corporativa. Repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense

Por Paulo Gontijo e Mila Ferreira
postado em 06/07/2026 20:43 / atualizado em 06/07/2026 20:46
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