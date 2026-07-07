Desligamento de energia atinge área do Itapoã nesta terça-feira (7/7)

Suspensão afetará a região da DF-250, km 3,5, no Condomínio Euler Paranhos, quadra 04 - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Moradores de uma área do Itapoã terão o fornecimento de energia elétrica interrompido temporariamente nesta terça-feira (7/7). O desligamento programado ocorrerá das 9h às 15h para permitir a realização de serviços de modernização da rede elétrica com segurança para os trabalhadores e para a população.

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A suspensão afetará a região da DF-250, km 3,5, no Condomínio Euler Paranhos, Quadra 04. Segundo a concessionária, caso os serviços sejam concluídos antes do horário previsto, o fornecimento será restabelecido imediatamente.

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Interrupções inesperadas também podem ocorrer. Nesses casos, os consumidores podem registrar a ocorrência pelo telefone 116.