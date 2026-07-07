InícioCidades DF
TRABALHO

Mais de 1,4 mil vagas de emprego nesta terça-feira (7/7)

Agências do trabalhador disponibilizam 1.408 oportunidades de emprego, com salários de até R$ 4,5 mil

Vaga destaque é para o cargo de mecânico de câmbio - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)
Vaga destaque é para o cargo de mecânico de câmbio - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

Quem busca uma oportunidade no mercado de trabalho pode aproveitar as 1.408 vagas disponibilizadas pelas agências do trabalhador do Distrito Federal nesta terça-feira (7/7). As oportunidades atendem candidatos de diferentes níveis de escolaridade, com ou sem experiência profissional, incluindo aqueles que procuram o primeiro emprego.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

O maior salário oferecido é para o cargo de mecânico de câmbio, com remuneração de R$ 4,5 mil, além de benefícios. Entre as funções com maior número de vagas está a de ajudante de carga e descarga de mercadorias, que reúne 220 oportunidades, com salários de até R$ 1,7 mil, além dos benefícios previstos pelos empregadores.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Os interessados podem cadastrar o currículo por meio do aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou comparecer a uma das agências do trabalhador, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Saiba Mais

 

  • Google Discover Icon

Vitória Torres

Repórter

Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.

Por Vitória Torres
postado em 07/07/2026 07:00
SIGA
x