Mais de 1,4 mil vagas de emprego nesta terça-feira (7/7)

Vaga destaque é para o cargo de mecânico de câmbio - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

Quem busca uma oportunidade no mercado de trabalho pode aproveitar as 1.408 vagas disponibilizadas pelas agências do trabalhador do Distrito Federal nesta terça-feira (7/7). As oportunidades atendem candidatos de diferentes níveis de escolaridade, com ou sem experiência profissional, incluindo aqueles que procuram o primeiro emprego.

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O maior salário oferecido é para o cargo de mecânico de câmbio, com remuneração de R$ 4,5 mil, além de benefícios. Entre as funções com maior número de vagas está a de ajudante de carga e descarga de mercadorias, que reúne 220 oportunidades, com salários de até R$ 1,7 mil, além dos benefícios previstos pelos empregadores.

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Os interessados podem cadastrar o currículo por meio do aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou comparecer a uma das agências do trabalhador, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.