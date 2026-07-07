Contribuinte que não declarou Imposto de Renda pode consultar restituição; entenda

A Receita Federal abre a consulta ao lote especial de restituição automática do Imposto de Renda da Pessoa Física, o “cashback”, nesta quarta-feira (8/7). O "cashback" de até R$ 1 mil será será devolvido aos contribuintes que não eram obrigados a declarar o IR, mas tiveram imposto retido na fonte.

O pagamento vai ser depositado no dia 15 deste mês, diretamente na conta do contribuinte. Para ter direito, é preciso estar com o CPF em situação regular e sem restrições ou dívidas com a Receita Federal. Possuir uma chave Pix cadastrada. E ter a conta bancária vinculada ao mesmo CPF.

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A própria Receita utiliza dados já disponíveis em suas bases para elaborar automaticamente uma declaração simplificada, permitindo identificar eventuais valores a restituir sem necessidade de ação prévia do contribuinte.

A consulta pode ser feita diretamente no sistema Meu Imposto de Renda ou na página oficial de Consulta de Restituição.