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Imposto de Renda

Contribuinte que não declarou Imposto de Renda pode consultar restituição; entenda

"Cashback" da Receita Federal é uma restituição automática de até R$ 1 mil voltada para contribuintes que não eram obrigados a declarar o Imposto de Renda, mas tiveram imposto retido na fonte

Receita abre consulta ao lote especial de restituição em julho - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)
Receita abre consulta ao lote especial de restituição em julho - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A Receita Federal abre a consulta ao lote especial de restituição automática do Imposto de Renda da Pessoa Física, o “cashback”, nesta quarta-feira (8/7). O "cashback" de até R$ 1 mil será será devolvido aos contribuintes que não eram obrigados a declarar o IR, mas tiveram imposto retido na fonte.

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O pagamento vai ser depositado no dia 15 deste mês, diretamente na conta do contribuinte. Para ter direito, é preciso estar com o CPF em situação regular e sem restrições ou dívidas com a Receita Federal. Possuir uma chave Pix cadastrada. E ter a conta bancária vinculada ao mesmo CPF.

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A própria Receita utiliza dados já disponíveis em suas bases para elaborar automaticamente uma declaração simplificada, permitindo identificar eventuais valores a restituir sem necessidade de ação prévia do contribuinte.

A consulta pode ser feita diretamente no sistema Meu Imposto de Renda ou na página oficial de Consulta de Restituição

Saiba Mais

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Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em Letras pela UnB. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades. Tem interesse por temas ligados à saúde mental e à mobilidade urbana. Venceu os prêmios Sebrae e ABP.

Por Letícia Mouhamad
postado em 07/07/2026 11:08
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