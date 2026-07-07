Adolescente de 15 anos é picado por escorpião em escola no Guará

07/07/2026 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - Caso do garoto que foi picado por um escorpião no Centro de Ensino Fundamental 04 do Guará 1 no dia 25 de junho. O escorpião já estava na nas roupas do garoto que é morador da Ceilândia. - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O Distrito Federal registrou mais um caso de jovem picado por escorpião, desta vez, no Guará. Cauê Arthur, de 15 anos, foi ferroado por um filhote do animal peçonhento que estava dentro de sua calça jeans. No pátio do Colégio Cívico-Militar 4, o rapaz sentiu uma leve pontada na perna, na altura do joelho, e afastou o escorpião logo depois.

De imediato, ele recebeu atendimento da Unidade de Resgate 804, com enfermeiros que atuam de forma fixa no espaço. O caso aconteceu no dia 25 de junho, às 7h30. No colégio, os profissionais realizaram os primeiros procedimentos, verificaram os sinais vitais do garoto e já entraram em contato com a médica reguladora do Hospital Regional do Guará. Em cerca de 20 minutos, Cauê Arthur já estava chegando à unidade de saúde, onde recebeu o soro antiescorpiônico.

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De acordo com o Corpo de Bombeiros, a hipótese é que o escorpião já estivesse na calça do adolescente desde que ele saiu de casa, na Estrutural. O Correio conversou com moradores e comerciantes da região, que confirmaram não terem visto escorpiões, ou mesmo escutado relatos nas últimas semanas.

O escorpião foi morto à pisadas logo depois do incidente. Colocado sob a folha, é possível notar o animal peçonhento era um filhote (foto: Material cedido ao Correio)

Monitorado durante todo o dia, o estudante do 8º ano recebeu alta médica e retornou para casa. No dia seguinte, já havia retomado normalmente suas atividades.

Entre o susto e a tragédia

Apesar de não sofrer com complicações, o caso de Cauâ Arthur está recebendo maior atenção após a morte de Valentina Nobre Lima, de 11 anos. A menina sofreu três picadas seguidas de um escorpião que estava no sapato que ela calçou para ir à escola. Tentando atendimento em diferentes unidades de saúde pelo DF, ela foi internada no Hospital Santa Lúcia, onde ficou internada por 23 dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).