Ocorrências com pipas deixam mais de 59 mil pessoas sem energia no DF

As férias escolares são o período em que aumenta a prática de atividades ao ar livre entre crianças e adolescentes, assim como são elevado os registros de ocorrências envolvendo pipas na rede elétrica do DF. Dados da Neoenergia Brasília apontam que, entre janeiro e maio deste ano, 138 incidentes foram registrados e afetou o fornecimento de energia para mais de 59 mil moradores. O número representa um crescimento de 31% em relação ao mesmo período de 2025, quando foram contabilizados 105 casos.

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Segundo a companhia de distribuição, as ocorrências são provocadas principalmente por linhas de pipas que enroscam em cabos, postes e transformadores. Esse acidente pode causar curtos-circuitos, danos à infraestrutura elétrica e interrupções no fornecimento de energia. Além dos prejuízos para milhares de consumidores, tentar retirar pipas presas na rede representa um grave risco de choque elétrico.

O gerente de Saúde e Segurança da Neoenergia Brasília, Jorge Frota, orienta a população a evitar espaços e materiais que coloquem a integridade física em risco. “A brincadeira deve ser realizada apenas em áreas abertas e distantes da rede elétrica, como parques, praças e campos de futebol. Também é fundamental nunca tentar recuperar uma pipa presa nos fios e evitar o uso de cerol ou linha chilena, que colocam em risco a população e podem causar danos à rede”, reforçou.

A concessionária enfatizou que qualquer intervenção próxima à rede elétrica deve ser realizada exclusivamente por equipes autorizadas. O acesso a subestações e demais instalações do sistema elétrico é proibido devido aos riscos de acidentes.

Cuidados

Entre as orientações para empinar pipas com segurança, a distribuidora recomenda escolher locais afastados da rede elétrica, não utilizar fios metálicos ou papel laminado na confecção das pipas, evitar o uso de cerol e linha chilena, nunca tentar retirar pipas presas nos cabos, interromper a brincadeira em dias de chuva ou ventos fortes e redobrar a atenção em locais com circulação de motociclistas e ciclistas.

A Neoenergia Brasília também alerta para a segurança dentro de casa durante as férias escolares, período em que crianças e adolescentes costumam utilizar com maior frequência aparelhos eletrônicos. A orientação é que equipamentos sejam ligados e desligados da tomada apenas por um adulto, sempre pelo plugue, evitando o manuseio dos cabos. A empresa recomenda ainda não utilizar dispositivos durante o carregamento, manter crianças afastadas das instalações elétricas e substituir imediatamente fios danificados.

Em caso de acidentes com eletricidade, a recomendação é desligar o disjuntor ou a chave geral, acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 ou o Samu pelo 192 e não tocar na vítima antes da interrupção da energia. Situações envolvendo a rede elétrica também devem ser comunicadas à Neoenergia Brasília por meio do telefone 116.