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Acelera Tech: nova edição leva cursos gratuitos a Samambaia Norte

As inscrições estão abertas para capacitação nas áreas de design gráfico, editor mobile e informática

Capacitação oferece cursos em várias áreas da tecnologia - (crédito: | Foto: Divulgação)
Capacitação oferece cursos em várias áreas da tecnologia - (crédito: | Foto: Divulgação)

A nova etapa do Projeto Acelera Tech está com vagas abertas para cursos gratuitos de capacitação tecnológica. Serão oferecidos cursos presenciais de informática básica, design gráfico e produção de conteúdo digital para redes sociais. As atividades dos cursos acontecerão em Samambaia Norte e as inscrições podem ser feitas pelo site.

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O curso de design gráfico será realizado entre até sexta-feira (10/7). Na sequência, haverá a formação em editor mobile, entre os dias 13 a 17; o curso de informática, por sua vez, ocorrerá entre os dias 20 e 31 deste mês.

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Leia também: Acelera Tech abre mais de mil vagas gratuitas em cursos de tecnologia 

A iniciativa da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal (Secti-DF), em parceria com o Instituto Bem Viver DF, é voltada para jovens, estudantes da rede pública, trabalhadores informais e pessoas em busca de qualificação profissional. Ao final dos cursos, os participantes receberão certificado de conclusão.

A participação é gratuita, mas as vagas são limitadas. As inscrições podem ser feitas pelo site do projeto, e os interessados também podem obter mais informações por telefone. As aulas priorizam atividades práticas, permitindo que os alunos desenvolvam habilidades aplicáveis tanto ao ambiente profissional quanto ao empreendedorismo digital e à geração de renda. 

Leia mais: Projeto High Tech Course abre inscrições para formação on-line

Serviço

Acelera Tech – Etapa Samambaia

Local: QS 408 Conjunto E Lote 3 Sala 203, Samambaia Norte

Inscrições: https://projetoaceleratech.com.br

Informações: (61) 9874-5115 

 

 

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 07/07/2026 11:51
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