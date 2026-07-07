Hemocentro de Brasília realiza coleta em Sobradinho II nesta quinta

Para alcançar doadores espalhados pelo Distrito Federal, a Unidade Móvel da Fundação Hemocentro de Brasília vai promover uma coleta de sangue na Administração Regional de Sobradinho II, nesta quinta-feira (9/7), das 9h às 16h. O agendamento para os voluntários está disponível no site agenda.df.gov.br. A equipe também vai atender doadores não agendados, conforme a capacidade máxima de atendimento.

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O público que deseja doar precisa cumprir alguns requisitos, entre eles, ter entre 16 e 69 anos, menores de idade precisam de autorização, pesar acima de 51 kg, estar alimentado e apresentar documento oficial com foto. Em caso de dúvidas, a população pode consultar o site fhb.df.gov.br ou enviar uma mensagem para o WhatsApp (61) 99136-2495. O Hemocentro de Brasília atende a toda a rede pública de saúde do Distrito Federal, além de hospitais conveniados.

Dados

Segundo a Fundação Hemocentro de Brasília, a demanda atual é por todos os tipos sanguíneos negativos — O-, A-, B- e AB-. Os demais grupos estão em situação considerada regular, mas a instituição reforçou que o sangue é um produto perecível e necessita de reposição constante.

De acordo com o Hemocentro, entre 2 de janeiro e 8 de junho deste ano foram registradas 24.130 doações de sangue no Distrito Federal. Em todo o ano de 2025, foram contabilizadas 54.640 doações. A meta diária da fundação é alcançar cerca de 180 doações por dia para garantir o abastecimento da rede hospitalar.