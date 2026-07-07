Saga Jazz Festival 2026: jazz e groove ao pôr do sol em Pirenópolis

A diversidade e a riqueza da música instrumental, representadas pelo brilho de instrumentos como o saxofone, serão o coração do Saga Jazz Festival 2026 - (crédito: Jens Thekkeveettil/Unsplash)

Pirenópolis receberá o Saga Jazz Festival 2026 em 15 de agosto, em um evento que celebra a diversidade da música instrumental e de vanguarda no Centro-Oeste. O festival acontecerá das 16h às 23h no Casarão Serra do Ouro, com a proposta de oferecer uma experiência ao ar livre que começa com o pôr do sol.

A realização é da Criô Produtora Cultural, de Fausto Valle Jr. e Ricardo de Pina, e de Lori Canela. A curadoria e direção artística são da U.A.I. (União de Artistas Independentes), em parceria com Fred Valle e Walter Villaça, focando em ancestralidade, improvisação e sinergia rítmica.

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Segundo Fausto Valle Jr., um dos idealizadores, o local foi escolhido para criar uma atmosfera onde paisagem e música se integram. Ele destaca que o casarão é cercado pelo cerrado e que os ipês, que florescem em agosto, farão parte do cenário.

A área aberta do local também garante uma qualidade sonora de destaque, permitindo que a música seja percebida em diferentes camadas. A ideia é que o público aproveite o fim de tarde para viver um encontro entre arte, natureza e pessoas.

Atrações unem jazz, rock nordestino e samba-funk

A programação reúne três projetos que representam diferentes vertentes da música instrumental brasileira. Confira o line-up:

Igor Gnomo Trio ("Jazz Rock Nordeste"): o guitarrista baiano Igor Gnomo apresenta um espetáculo que une a liberdade do jazz, a energia do rock e ritmos nordestinos como baião e maracatu. O repertório inclui temas autorais e releituras de Hermeto Pascoal, Sivuca e Dominguinhos.

Hermeto Universal: um tributo internacional a Hermeto Pascoal liderado pelo gaitista brasileiro Gabriel Grossi e pelo pianista francês Laurent Coulondre. O grupo conta ainda com Thiago Espírito Santo no baixo e Edu Ribeiro na bateria.

Grooveria Eletroacústica: comandado pelo baterista Tuto Ferraz, o projeto celebra o groove brasileiro contemporâneo, misturando pop, jazz e MPB. O show terá a participação de uma das vozes mais consagradas do pop e do samba-funk nacional.

Além das apresentações, o Saga Jazz Festival contará com áreas de convivência, gastronomia e bebidas, em uma estrutura planejada para valorizar a música e o ambiente natural.

Serviço: Saga Jazz Festival 2026

Data: 15 de agosto de 2026 (sábado)

Horário: das 16h às 23h

Local: Casarão Serra do Ouro (Estrada Bom Sucesso, KM1,5 - Alto do Carmo, Pirenópolis - GO)

Ingressos: Sympla.com.br

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.