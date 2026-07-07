TRE-DF muda locais de votação no Guará para eleições de 2026

O TRE-DF reforça a importância de os eleitores que tiveram seções afetadas pela alteração, verificarem previamente o local de votação antes do dia da eleição - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Beatriz Ocké*—O Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF) alterou os locais de votação de 12 seções eleitorais no Guará. O objetivo principal é assegurar melhores condições de funcionamento das seções eleitorais.

A primeira alteração inclui dez seções eleitorais que operariam na Faculdade Projeção. O TRE-DF informou que o local foi transformado pela instituição em um espaço de arquivo e depósito e, por isso, não cumpre mais os requisitos necessários para receber as urnas eletrônicas durante o pleito. As seções 356, 362, 364, 369, 372, 379, 384, 388, 395 e 404 serão transferidas para o Colégio Liceu.

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Outra mudança foi realizada nas duas seções que funcionam no Centro de Ensino Fundamental 2 (CEF 2) do Guará. As seções 87 e 88 foram transferidas para o Centro de Línguas do Guará (CILG). Segundo o Tribunal, neste caso, a mudança ocorre para adequar a distribuição das seções entre as duas unidades, que operam no mesmo endereço.

Todas as informações já foram atualizadas no cadastro da Justiça Eleitoral. Os eleitores também já conseguem acessar os novos locais no aplicativo e-Título, com coordenadas geográficas e registro de imagens que orientam a localização.

Ainda assim, o TRE-DF reforça a importância de os eleitores que tiveram seções afetadas pela alteração, verificarem previamente o local de votação antes do dia da eleição.

Faixas informativas nos locais envolvidos e a ampla divulgação das alterações em seus canais oficiais de comunicação, também farão parte das medidas realizadas pelo Tribunal para garantir a ciência de todos os eleitores sobre as alterações e evitar possíveis imprevistos.