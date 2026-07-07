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EXPO GOSPEL leva shows gratuitos a Samambaia

Festival será realizado de 9 a 11 de julho com programação para toda a família, feira de empreendedores e estrutura de acessibilidade; confira os destaques

Xote Santo é uma das atrações do festival EXPO GOSPEL, evento de cultura cristã em Samambaia com entrada gratuita - (crédito: Divulgação)
Xote Santo é uma das atrações do festival EXPO GOSPEL, evento de cultura cristã em Samambaia com entrada gratuita - (crédito: Divulgação)

O festival EXPO GOSPEL será realizado entre 9 e 11 de julho, no estacionamento do Estádio Joaquim Domingos Roriz (Rorizão), em Samambaia. O evento, com entrada gratuita, é dedicado à cultura gospel e contará com apresentações de artistas de projeção nacional e da cena musical do Distrito Federal.

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A programação musical inclui shows de artistas como PG e Disco Praise. Além das apresentações, o festival terá uma área de estandes de gastronomia, artesanato e empreendedores locais, destinada à venda de produtos e à divulgação de pequenos negócios.

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Para Eduardo N. Campos, presidente da Associação Cresce DF, o evento fortalece a cultura cristã e impulsiona a economia local. "A Expo Gospel Brasília não é um ajuntamento de pessoas apenas, é um marco para a valorização da cultura cristã e o fortalecimento do empreendedorismo no Distrito Federal", declarou.

Saiba Mais

A estrutura contará com intérpretes de Libras durante as apresentações e espaços adaptados para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Também serão adotados protocolos de acolhimento e segurança para prevenir situações de assédio e violência durante o festival.

Programação

Quinta-feira – 09/07

  • 18h00: Misac Cosmos

  • 19h00: Eksounds (Paulo Miranda)

  • 20h00: Provérbio X

  • 21h00: Banda Raízes

  • 22h40: JT (Metal Nobre)

Sexta-feira – 10/07

  • 17h00: Eliete Maia

  • 17h45: Raquel Lopes

  • 18h35: Ministério Prover (Daniel)

  • 19h25: FC Music (Ezequias Veiga)

  • 20h00: Banda PR4

  • 21h15: Discopraiser

  • 22h35: Cantor PG

Sábado – 11/07

  • 16h00: Turminha da Paz

  • 17h00: Louvor Reviver (Adão)

  • 17h45: Louvor por Amor (Davi)

  • 18h45: William Torres

  • 19h35: Tocando o Céu

  • 20h45: Ponto Com

  • 21h45: Matheus Brito

  • 23h00: Xote Santo

Serviço

EXPO GOSPEL BRASÍLIA 2026

  • Data: 9, 10 e 11 de julho de 2026

  • Local: Estacionamento do Estádio Joaquim Domingos Roriz (Rorizão), Samambaia/DF

  • Entrada: Gratuita

  • Realização: Associação Cresce DF

  • Fomento: Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (SECEC-DF)

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 07/07/2026 14:47 / atualizado em 07/07/2026 14:48
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