EXPO GOSPEL leva shows gratuitos a Samambaia

O festival EXPO GOSPEL será realizado entre 9 e 11 de julho, no estacionamento do Estádio Joaquim Domingos Roriz (Rorizão), em Samambaia. O evento, com entrada gratuita, é dedicado à cultura gospel e contará com apresentações de artistas de projeção nacional e da cena musical do Distrito Federal.
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A programação musical inclui shows de artistas como PG e Disco Praise. Além das apresentações, o festival terá uma área de estandes de gastronomia, artesanato e empreendedores locais, destinada à venda de produtos e à divulgação de pequenos negócios.
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Para Eduardo N. Campos, presidente da Associação Cresce DF, o evento fortalece a cultura cristã e impulsiona a economia local. "A Expo Gospel Brasília não é um ajuntamento de pessoas apenas, é um marco para a valorização da cultura cristã e o fortalecimento do empreendedorismo no Distrito Federal", declarou.
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A estrutura contará com intérpretes de Libras durante as apresentações e espaços adaptados para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Também serão adotados protocolos de acolhimento e segurança para prevenir situações de assédio e violência durante o festival.
Programação
Quinta-feira – 09/07
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18h00: Misac Cosmos
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19h00: Eksounds (Paulo Miranda)
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20h00: Provérbio X
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21h00: Banda Raízes
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22h40: JT (Metal Nobre)
Sexta-feira – 10/07
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17h00: Eliete Maia
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17h45: Raquel Lopes
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18h35: Ministério Prover (Daniel)
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19h25: FC Music (Ezequias Veiga)
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20h00: Banda PR4
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21h15: Discopraiser
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22h35: Cantor PG
Sábado – 11/07
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16h00: Turminha da Paz
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17h00: Louvor Reviver (Adão)
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17h45: Louvor por Amor (Davi)
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18h45: William Torres
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19h35: Tocando o Céu
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20h45: Ponto Com
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21h45: Matheus Brito
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23h00: Xote Santo
Serviço
EXPO GOSPEL BRASÍLIA 2026
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Data: 9, 10 e 11 de julho de 2026
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Local: Estacionamento do Estádio Joaquim Domingos Roriz (Rorizão), Samambaia/DF
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Entrada: Gratuita
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Realização: Associação Cresce DF
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Fomento: Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (SECEC-DF)
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.