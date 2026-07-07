Homem que estuprou adolescente amiga da filha é preso

Homem é preso por estupro de adolescente amiga da própria filha - (crédito: PCDF)

Um homem foi preso preventivamente nesta terça-feira (7/7) acusado de estuprar uma adolescente, amiga da própria filha, quando a menina esteve hospedada em sua residência. A prisão foi realizada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) no Riacho Fundo I, e o agressor foi conduzido à 2ª Delegacia de Polícia, na Asa Norte, para cumprimento das formalidades legais e, posteriormente, foi encaminhado à carceragem da PCDF, onde permanecerá à disposição da Justiça.

O crime ocorreu em fevereiro de 2026. De acordo com a PCDF, o investigado aguardou o momento em que a filha se ausentou temporariamente para ir ao banheiro e praticou os atos criminosos. Logo após o crime, fugiu e permaneceu foragido desde então. A investigação também revelou que o suspeito teria premeditado a situação ao utilizar o pretexto de oferecer uma pizza para convencer o pai da vítima a autorizar que ela passasse a noite em sua residência, circunstância que facilitou a execução do crime.

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Veja momento da prisão do autor: