Homem que estuprou adolescente amiga da filha é preso

Um homem foi preso preventivamente nesta terça-feira (7/7) acusado de estuprar uma adolescente, amiga da própria filha, quando a menina esteve hospedada em sua residência. A prisão foi realizada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) no Riacho Fundo I, e o agressor foi conduzido à 2ª Delegacia de Polícia, na Asa Norte, para cumprimento das formalidades legais e, posteriormente, foi encaminhado à carceragem da PCDF, onde permanecerá à disposição da Justiça.
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O crime ocorreu em fevereiro de 2026. De acordo com a PCDF, o investigado aguardou o momento em que a filha se ausentou temporariamente para ir ao banheiro e praticou os atos criminosos. Logo após o crime, fugiu e permaneceu foragido desde então. A investigação também revelou que o suspeito teria premeditado a situação ao utilizar o pretexto de oferecer uma pizza para convencer o pai da vítima a autorizar que ela passasse a noite em sua residência, circunstância que facilitou a execução do crime.
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Veja momento da prisão do autor:
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Mila FerreiraRepórter
Jornalista graduada pelo IESB e pós-graduada em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUC-RS. Experiência como roteirista e assessora de comunicação pública e corporativa. Repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense