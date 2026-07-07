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POLÍCIA

Homem que estuprou adolescente amiga da filha é preso

O agressor teria aproveitado que a jovem estava hospedada em sua casa para cometer o crime, que ocorreu em fevereiro deste ano. O homem foi preso nesta terça-feira (7/7)

Homem é preso por estupro de adolescente amiga da própria filha - (crédito: PCDF)
Homem é preso por estupro de adolescente amiga da própria filha - (crédito: PCDF)

Um homem foi preso preventivamente nesta terça-feira (7/7) acusado de estuprar uma adolescente, amiga da própria filha, quando a menina esteve hospedada em sua residência. A prisão foi realizada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) no Riacho Fundo I, e o agressor foi conduzido à 2ª Delegacia de Polícia, na Asa Norte, para cumprimento das formalidades legais e, posteriormente, foi encaminhado à carceragem da PCDF, onde permanecerá à disposição da Justiça.

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O crime ocorreu em fevereiro de 2026. De acordo com a PCDF, o investigado aguardou o momento em que a filha se ausentou temporariamente para ir ao banheiro e praticou os atos criminosos. Logo após o crime, fugiu e permaneceu foragido desde então. A investigação também revelou que o suspeito teria premeditado a situação ao utilizar o pretexto de oferecer uma pizza para convencer o pai da vítima a autorizar que ela passasse a noite em sua residência, circunstância que facilitou a execução do crime.

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Veja momento da prisão do autor:

 

  

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Mila Ferreira

Repórter

Jornalista graduada pelo IESB e pós-graduada em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUC-RS. Experiência como roteirista e assessora de comunicação pública e corporativa. Repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Mila Ferreira e Darcianne Diogo
postado em 07/07/2026 18:53
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