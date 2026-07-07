Pai e filho são presos após denúncia de racha; arma é apreendida

Polícia apreendeu uma pistola e munições com pai e filho presos por racha em Ceilândia - (crédito: PMDF/Divulgação)

Pai e filho foram presos pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) após uma denúncia de racha na QNO 3 do Setor O, em Ceilândia, na madrugada desta terça-feira (7/7). Durante a ocorrência, os policiais apreenderam uma pistola calibre 9 mm e 44 munições.

Segundo a PMDF, a equipe foi acionada por um motorista que relatou ter escapado de uma colisão com dois veículos, uma Nissan Frontier e um VW Polo, que participariam de um racha na região. Ao serem abordados, um dos condutores, pai do outro motorista, teria ameaçado buscar uma arma em casa para "resolver a situação".

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Os policiais seguiram até o endereço informado, onde os suspeitos teriam se recusado a acatar a abordagem. De acordo com a corporação, o homem desacatou a equipe com ofensas e correu para o interior da residência, chegando a derrubar a própria esposa durante a tentativa de fuga. O filho também teria resistido à abordagem, e familiares e outras pessoas presentes tentaram impedir a ação dos policiais.

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Diante da situação, os militares entraram no imóvel para conter os suspeitos e localizaram, em um cofre, a arma e as munições. Os dois motoristas recusaram o teste do bafômetro, mas, segundo a PMDF, exames clínicos realizados no Instituto Médico Legal (IML) confirmaram o consumo de álcool. Ambos foram encaminhados à 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro), onde o caso foi registrado.