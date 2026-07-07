DF ganha 18 novos ônibus elétricos; confira linhas

O sistema de transporte público do Distrito Federal ganha um importante reforço sustentável nesta quarta-feira (8/7), com a entrada em circulação de 18 novos ônibus 100% elétricos. Com a ampliação, o DF passa a contar com uma frota de 30 coletivos eletrificados, que vão operar de forma compartilhada com os modelos tradicionais a diesel.

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Os novos veículos prometem mais conforto e acessibilidade aos passageiros, sendo equipados com ar-condicionado, piso baixo, sistema de câmeras de segurança e motores totalmente silenciosos. A operação vai abranger 26 linhas diferentes, cobrindo trajetos que atendem o Plano Piloto, Lago Norte, Varjão, Cruzeiro, Sudoeste, Noroeste, Guará e o Aeroporto.Veja quais itinerários terão os elétricos:

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