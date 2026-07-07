DF ganha 18 novos ônibus elétricos; confira linhas

O sistema de transporte público do Distrito Federal ganha um importante reforço sustentável nesta quarta-feira (8/7), com a entrada em circulação de 18 novos ônibus 100% elétricos. Com a ampliação, o DF passa a contar com uma frota de 30 coletivos eletrificados, que vão operar de forma compartilhada com os modelos tradicionais a diesel.
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Os novos veículos prometem mais conforto e acessibilidade aos passageiros, sendo equipados com ar-condicionado, piso baixo, sistema de câmeras de segurança e motores totalmente silenciosos. A operação vai abranger 26 linhas diferentes, cobrindo trajetos que atendem o Plano Piloto, Lago Norte, Varjão, Cruzeiro, Sudoeste, Noroeste, Guará e o Aeroporto.Veja quais itinerários terão os elétricos:
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- 0.103 – Rodoviária do Plano Piloto / Avenida das Nações Sul
- 0.104 e 104.1 – Rodoviária do Plano Piloto / Vila Planalto / Alvorada / Setor de Clubes
- 0.107 e 107.1 – Rodoviária do Plano Piloto / W3-L2 Sul (Esplanada)
- 0.110 e 110.2 – Rodoviária do Plano Piloto / UnB (Caesb)
- 0.114 e 114.1 – Rodoviária do Plano Piloto / L2-W3 Sul (Vila Telebrasília)
- 0.116 – Rodoviária do Plano Piloto / W3-L2 Norte
- 0.136 – Rodoviária do Plano Piloto / W3 Norte / Clube do Congresso (Hospital Sarah) / L2 Norte
- 0.150 – Rodoviária do Plano Piloto / Eixo Sul / Octogonal / Cruzeiro
- 0.151 – Cruzeiro / W3 Sul (Administração / Memorial JK)
- 102.6 – Circular Terminal da Asa Sul / Aeroporto
- 108.3 – Rodoviária do Plano Piloto / STJ-TST (Pier 21) / CJF
- 108.5 – Rodoviária do Plano Piloto / QGEx / SMU / Shopping Popular / Rodoferroviária
- 115.1 e 115.2 – Rodoviária do Plano Piloto (Esplanada) / L2-W3 Norte
- 116.2 e 116.4 – Rodoviária do Plano Piloto / Eixo Monumental / Setor Noroeste
- 116.3 – Rodoviária do Plano Piloto / Esplanada / W3 Norte / L2 Norte
- 136.5 – Rodoviária do Plano Piloto / L2 Norte / Clube do Congresso (Hospital Sarah) / W3 Norte
- 136.7 – Terminal do Varjão / L2 Norte-Sul / Terminal da Asa Sul
- 152.1 e 152.5 – Rodoviária do Plano Piloto / Sudoeste / Octogonal / Cruzeiro / SIG
- 153.2 – Rodoviária do Plano Piloto / Eixo Sul / Guará I e II