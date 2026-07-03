GDF assina ordem para a compra de 15 novos trens do Metrô-DF

O presidente do Metrô-DF, Handerson Cabral, afirmou que a assinatura representa a conclusão de um trabalho iniciado há cerca de 2 anos - (crédito: Carlos Silva/CB/D.A.Press)

O Governo do Distrito Federal (GDF) assinou, nesta sexta-feira (3/7), a ordem de serviço para o lançamento do edital de licitação destinado à compra de 15 novos trens para o Metrô-DF. A medida, anunciada durante cerimônia no Palácio do Buriti, faz parte do plano de ampliação e modernização do sistema metroviário, com o objetivo de aumentar a capacidade de transporte de passageiros e acompanhar a expansão da rede.

Durante o evento, o presidente do Metrô-DF, Handerson Cabral, destacou que a assinatura representa a conclusão de um trabalho iniciado há cerca de dois anos. Segundo ele, o processo envolveu estudos técnicos e planejamento para viabilizar a aquisição das novas composições.

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"Hoje é um dia de muita honra e satisfação para todos nós, metroviários, por podermos fazer essa entrega para a cidade. A governadora acompanhou esse processo desde o princípio. Foram dois anos de trabalho e agora estamos prontos para publicar o edital para a compra de 15 novos trens", afirmou.

De acordo com Cabral, as novas composições serão fundamentais para atender a expansão do sistema. Ele lembrou que o governo também trabalha na implantação de quatro novas estações em Ceilândia.

"O objetivo é ampliar a capacidade de transporte de passageiros, especialmente no trecho entre Ceilândia e o Plano Piloto. Esses novos trens vão acompanhar o crescimento da rede e garantir mais conforto e eficiência para quem utiliza o metrô diariamente", disse. Ainda segundo o presidente da companhia, o investimento integra um conjunto de ações voltadas ao fortalecimento do transporte público no Distrito Federal.