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INCÊNDIO

Bombeiros controlam incêndio de grandes proporções na Vargem Bonita

Fogo atingiu a vegetação de Vargem Bonita nesta terça (7/7), perto da Quadra 17 do Park Way. Tempo seco e vento forte ameaçaram propagar chamas

Apesar do susto e da intensidade das chamas, ninguém ficou ferido - (crédito: Divulgação/CBMDF)
Apesar do susto e da intensidade das chamas, ninguém ficou ferido - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um incêndio em vegetação mobilizou o Corpo de Bombeiros (CBMDF) na tarde desta terça-feira (7/7), na região de Vargem Bonita, próximo à Quadra 17 do Park Way. O combate ao fogo exigiu uma operação integrada que contou com duas viaturas terrestres e o apoio estratégico da aeronave Nimbus, usada para dar apoio às equipes de solo.

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Ao chegarem ao local, por volta das 14h, as equipes se depararam com uma linha de fogo extensa. As condições climáticas, como ventos fortes e baixíssima umidade relativa do ar, aumentaram o risco de que as chamas se alastrassem rapidamente pela região. Enquanto os militares atuavam diretamente por terra, o avião realizava lançamentos de água para conter o avanço do incêndio. O fogo foi totalmente extinto.

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Apesar do susto e da intensidade das chamas, ninguém ficou ferido e os prejuízos ficaram restritos à vegetação local. O Corpo de Bombeiros informou que ainda não há dados consolidados sobre a extensão da área queimada e que as causas do incêndio permanecem desconhecidas.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 07/07/2026 19:12
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