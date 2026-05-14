Corpo de Bombeiros realiza queima controlada no Parque Nacional

Devido à extensão da área, a corporação alerta que clarões e focos de calor poderão ser observados pela população até a madrugada desta sexta-feira - (crédito: Divulgação/CBMDF)

O Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) e o ICMBio realizaram, nesta quinta-feira (14/5), uma operação de manejo integrado de fogo no Parque Nacional de Brasília. A ação, que abrange uma área de 583 hectares, consiste em uma queima controlada planejada para reduzir o acúmulo de biomassa e prevenir incêndios florestais de grandes proporções durante o período de seca.

De acordo com o CBMDF, a ignição teve início após análises meteorológicas indicarem uma "janela de oportunidade" ideal entre a tarde e a noite, com vento e umidade favoráveis à segurança do procedimento. Devido à extensão da área, a corporação alerta que clarões e focos de calor poderão ser observados pela população até a madrugada desta sexta-feira, o que já estava previsto no cronograma técnico.

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Apesar da visibilidade das chamas, os militares reforçam que não há motivo para alarme. "Todos os perímetros estão isolados e sob vigilância ininterrupta de guarnições especializadas", informou a corporação em nota.

As equipes permanecerão no local até a extinção total dos focos e a conclusão do rescaldo, assegurando que o fogo não avance para áreas vizinhas. A operação é de responsabilidade técnica e monitoramento do ICMBio, com apoio estratégico do Corpo de Bombeiros.