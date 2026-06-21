Casa no Arapoanga pega fogo; ninguém ficou ferido

Chamas em casa no Arapoanga não fez vítimas, e foi apagada pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Uma residência localizada na Q 5, do Setor de Hortas, em Arapoanga (Planaltina) foi foco de um incêndio na manhã deste domingo (21/6). A ocorrência mobilizou as equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), que atuaram no controle das chamas e evitaram que o fogo se alastrasse para imóveis vizinhos.

Os agentes atenderam a ocorrência por volta das 07h20, com o envio de três viaturas de socorro ao endereço. Ao chegarem ao local, os militares encontraram a residência em chamas e iniciaram imediatamente o combate ao incêndio.

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Segundo o CBMDF, a ação rápida das equipes permitiu a contenção do fogo em curto espaço de tempo, impedindo a propagação para áreas adjacentes e reduzindo riscos a outras estruturas da região.

Não houve registro de vítimas, conforme informou a corporação. Após a extinção completa do incêndio e a adoção dos procedimentos de segurança, a ocorrência foi encerrada e o imóvel ficou sob responsabilidade do proprietário. As causas do incêndio ainda não foram identificadas e não houve necessidade de realização de perícia.