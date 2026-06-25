Caminhão pega fogo na Epia Norte e mobiliza o Corpo de Bombeiros

Quando as equipes chegaram, o veículo estava totalmente tomado pelo fogo - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um caminhão sem carga foi completamente destruído por um incêndio no início da noite desta quinta-feira (25/6), na Epia Norte (DF-003). O Corpo de Bombeiros (CBMDF) foi acionado por volta das 18h para conter as chamas, na altura do trevo de acesso ao Setor Militar Urbano (SMU), sentido Plano Piloto.

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Três viaturas de socorro foram enviadas ao local. Quando as equipes chegaram, o veículo estava totalmente tomado pelo fogo. Os militares iniciaram o combate direto às chamas, utilizando linhas de mangueira, e conseguiram extinguir o incêndio.

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Apesar da gravidade do incidente, não houve registro de vítimas. As causas que deram início ao fogo não foram informadas.