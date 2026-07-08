DF oferece 1.251 vagas de emprego nesta quarta-feira

O destaque financeiro do dia é o cargo de mecânico de câmbio - (crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

As agências do trabalhador do Distrito Federal abrem o atendimento nesta quarta-feira (8/7) com 1.251 vagas de emprego disponíveis. As oportunidades são voltadas para profissionais de diferentes níveis de escolaridade, com ou sem experiência na carteira. O destaque financeiro do dia é o cargo de mecânico de câmbio, que oferece a maior remuneração da tabela, com salário de R$ 4,5 mil, além de benefícios.

O maior volume de contratações está concentrado nas funções de ajudante de carga e descarga de mercadoria (210 vagas abertas) e estoquista (200 vagas abertas). Para ambas as funções, o salário inicial é de R$ 1,7 mil, mais benefícios.

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Os interessados em concorrer a uma das vagas podem registrar o currículo diretamente pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. Outra opção é comparecer presencialmente a uma das 16 agências do trabalhador espalhadas pelo DF, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Mesmo que o candidato não encontre uma vaga compatível com seu perfil nesta quarta-feira, a Secretaria de Trabalho orienta que o cadastro seja feito, pois o sistema cruza os dados dos profissionais com as demandas diárias enviadas pelas empresas.

Para os empregadores que desejam anunciar vagas ou utilizar a estrutura das agências para realizar processos seletivos e entrevistas, o cadastro pode ser feito presencialmente nas unidades, por e-mail ou por meio do Canal do Empregador.