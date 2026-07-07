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TRÂNSITO

PRF intensifica fiscalização nas rodovias federais durante férias escolares

Motivo é o aumento da circulação de veículos em razão das férias escolares. Trezentos drones estão sendo usados nas rodovias mais movimentadas do país, sendo seis no DF

No DF, as principais rodovias monitoradas são as BRs 020 e 040 - (crédito: MJSP)
No DF, as principais rodovias monitoradas são as BRs 020 e 040 - (crédito: MJSP)

O monitoramento das rodovias federais está sendo intensificado durante o mês de julho, incluindo o uso de drones. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motivo é o aumento do movimento devido às férias escolares. Trezentos drones estão operando nas rodovias mais movimentadas do Brasil. Desses, seis estão em circulação no Distrito Federal, onde as principais rodovias monitoradas são as BRs 020 e 040.

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Drones são usados nas operações da PRF há três anos, mas estão começando no patrulhamento normal. Segundo o coordenador-geral de segurança viária, Stênio Pires, é a primeira vez que haverá um 'uso mais intenso' do equipamento pela corporação. "O drone é uma plataforma de observação superior. Quando a gente sobe com drone, a gente tem uma capacidade de visualização do trecho muito maior do que de uma viatura que está em solo. A gente consegue, por exemplo, visualizar um veículo que esteja cometendo uma infração de trânsito a longa distância. Daí, nestes casos, acionamos a equipe de solo para tomar as providências", detalha.

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Cuidados

Stênio alertou para os cuidados a serem tomados ao viajar de carro. "É importante ficar atento e sempre respeitar as normas de trânsito, principalmente velocidade e ultrapassagem, que são, as manobras que mais matam nas rodovias federais", destacou. "Até mesmo em locais onde é permitido ultrapassar, é importante só realizar manobra se tiver certeza de que vai iniciar e concluir a manobra com segurança", reforçou. 

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Mila Ferreira

Repórter

Jornalista graduada pelo IESB e pós-graduada em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUC-RS. Experiência como roteirista e assessora de comunicação pública e corporativa. Repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense

Por Mila Ferreira
postado em 07/07/2026 19:33
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