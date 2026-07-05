TST abre processo seletivo de estágio com bolsas de até R$ 1,5 mil

Correio Braziliense

Super Estágios - (crédito: Divulgação)

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) abriu um processo seletivo para formar cadastro de reserva de estágio para estudantes de nível médio e superior. As bolsas são de R$ 1.525 para universitários e de R$ 911 para alunos do ensino médio.

O estágio tem carga horária de 20 horas semanais, divididas em quatro horas por dia, de segunda a sexta-feira. O contrato tem duração mínima de seis meses, com possibilidade de prorrogação por até dois anos.

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Vagas e requisitos

As oportunidades são para estudantes de nível médio da rede pública do Distrito Federal, incluindo a Educação de Jovens e Adultos (EJA), e universitários de instituições públicas ou privadas. É preciso ter no mínimo 16 anos na data de início das atividades.

Como o trabalho é presencial, os candidatos devem residir no Distrito Federal ou na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE). Para os cursos de graduação, é necessário estar cursando a partir do 3º semestre no momento da contratação.

As vagas de nível superior abrangem diversas áreas, como:

Administração

Arquivologia

Direito

Ciências Econômicas

Jornalismo

Informática

Pedagogia

Relações Internacionais

Secretariado Executivo

Inscrição e benefícios

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente no site da SUPER ESTÁGIOS, das 9h de 30 de junho de 2026 até as 23h59 de 20 de julho de 2026. Cada candidato pode se inscrever para apenas uma vaga.

Além da bolsa, os estagiários recebem auxílio-transporte de R$ 242, proporcional aos dias trabalhados, e contam com seguro contra acidentes pessoais. O programa não oferece outros benefícios, como auxílio-alimentação.

O processo seletivo assegura 10% das vagas para pessoas com deficiência e também possui cotas para candidatos autodeclarados pretos, pardos, indígenas e quilombolas.

É vedada a contratação de estagiário que tenha vínculo com escritório de advocacia que atue na Justiça do Trabalho ou que possua parentesco com magistrados ou servidores em cargos de chefia no TST.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.