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Mega-Sena acumula em R$ 45 milhões; duas apostas no DF acertaram a quina

Para garantir a bolada, os apostadores devem acertar as seis dezenas; próximo sorteio ocorre nesta quinta (9), às 21h

27/04/2026. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Mega sena acumulada. Lotérica na Rodoviária - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)
27/04/2026. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Mega sena acumulada. Lotérica na Rodoviária - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O concurso 3.028 da Mega-Sena, realizado na noite desta terça-feira (7/7), não teve ganhador da faixa principal. As seis dezenas sorteadas no evento foram: 02, 10, 11, 25, 51 e 56. O próximo sorteio será realizado na quinta-feira (9/7), e o prêmio está acumulado em R$ 45 milhões.

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A modalidade da quina teve 61 apostas ganhadoras e cada portador do bilhete premiado receberá R$ 29.711,79. A quadra registrou 4.012 acertadores que vão receber individualmente um prêmio de R$ 744,64. Entre as apostas vencedoras da quina está o jogo registrado na lotérica Cia da Sorte, em Samambaia e na lotérica BSB Mania, em Águas Claras. Ambas faturaram R$ 29 mil.

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Os apostadores que desejam conquistar o prêmio podem fazer as apostas até às 20h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

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Duas apostas do Distrito Federal acertaram cinco dezenas da Mega-Sena e faturaram R$ 29 mil cada no concurso nº 3028, sorteado nessa terça-feira (7/7)

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Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 08/07/2026 09:20 / atualizado em 08/07/2026 09:21
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