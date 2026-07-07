Colônia de férias com ações gratuitas sobre astronomia abre inscrições

O Planetário de Brasília está com inscrições abertas para a colônia de férias Universo em Jogo: Desbravando a Astronomia, que será realizada durante o mês de julho. A 12ª edição da programação oferece experiência educativa e divertida para crianças de 6 a 12 anos, utilizando jogos, oficinas e atividades práticas para despertar o interesse pela ciência.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

A iniciativa busca proporcionar uma imersão no universo da astronomia por meio de atividades lúdicas que estimulam o pensamento crítico, a criatividade, o raciocínio lógico e a interação entre os participantes, incentivando o aprendizado longe das telas e fortalecendo a convivência em grupo. As inscrições estão abertas até o próximo domingo (12/7) e devem ser feitas pela plataforma do Planetário.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A programação será dividida em duas turmas. Entre 14 e 17 de julho, a colônia receberá crianças de 6 a 8 anos, com atividades como jogo astronômico de tabuleiro, oficina Nebulosa no Pote, sessões na cúpula do Planetário, visita à exposição Universo Espacial: A Terra é Azul e lançamento de foguetes.

Já entre 21 e 24 de julho, será a vez das crianças de 9 a 12 anos, que participarão de uma programação adaptada à faixa etária, incluindo atividades sobre escala de distância e tamanho no universo, além das sessões na cúpula, exposição e lançamento de foguetes. Cada turma contará com 25 vagas por dia.