InícioCidades DF
lazer

Colônia de férias com ações gratuitas sobre astronomia abre inscrições

Programação une ciência, criatividade e brincadeiras para crianças de 6 a 12 anos no Planetário de Brasília

- (crédito: Divulgação/Secti-DF)
- (crédito: Divulgação/Secti-DF)

O Planetário de Brasília está com inscrições abertas para a colônia de férias Universo em Jogo: Desbravando a Astronomia, que será realizada durante o mês de julho. A 12ª edição da programação oferece experiência educativa e divertida para crianças de 6 a 12 anos, utilizando jogos, oficinas e atividades práticas para despertar o interesse pela ciência.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

A iniciativa busca proporcionar uma imersão no universo da astronomia por meio de atividades lúdicas que estimulam o pensamento crítico, a criatividade, o raciocínio lógico e a interação entre os participantes, incentivando o aprendizado longe das telas e fortalecendo a convivência em grupo. As inscrições estão abertas até o próximo domingo (12/7) e devem ser feitas pela plataforma do Planetário

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A programação será dividida em duas turmas. Entre 14 e 17 de julho, a colônia receberá crianças de 6 a 8 anos, com atividades como jogo astronômico de tabuleiro, oficina Nebulosa no Pote, sessões na cúpula do Planetário, visita à exposição Universo Espacial: A Terra é Azul e lançamento de foguetes.

Já entre 21 e 24 de julho, será a vez das crianças de 9 a 12 anos, que participarão de uma programação adaptada à faixa etária, incluindo atividades sobre escala de distância e tamanho no universo, além das sessões na cúpula, exposição e lançamento de foguetes. Cada turma contará com 25 vagas por dia.

Durante toda a programação, os participantes também terão momentos de convivência, atividades colaborativas e experiências interativas que tornam o aprendizado mais envolvente. A proposta pedagógica utiliza os jogos de tabuleiro como ferramenta para desenvolver habilidades como estratégia, cooperação, respeito às regras e resolução de problemas, promovendo o letramento científico de forma dinâmica.

Serviço:

12ª Colônia de Férias do Planetário de Brasília

Inscrições: de 6 a 12 de julho

Faixa etária: 6 a 12 anos

Períodos das atividades: 

14 a 17 de julho – crianças de 6 a 8 anos 

21 a 24 de julho – crianças de 9 a 12 anos

Horário: das 8h às 12h

*Com informações da Agência Brasília

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 07/07/2026 23:40
SIGA
x