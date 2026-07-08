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Trânsito

Motociclista fica ferido após colisão com carro na L2 Sul

Condutor da moto apresentou suspeita de fratura na pelve após acidente. Motoristas foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros

De acordo com os bombeiros, a vítima pilotava uma motocicleta Honda CG preta quando bateu em um Fiat Palio cinza - (crédito: Foto: Divulgação/CBMDF)
De acordo com os bombeiros, a vítima pilotava uma motocicleta Honda CG preta quando bateu em um Fiat Palio cinza - (crédito: Foto: Divulgação/CBMDF)

Um motociclista ficou ferido na tarde desta quarta-feira (8/7) após uma colisão com um carro na via L2 Sul, próximo à quadra 406 Sul, no Plano Piloto. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado por volta das 16h30 e enviou duas viaturas de socorro ao local.

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De acordo com a corporação, a vítima pilotava uma motocicleta Honda CG preta quando bateu em um Fiat Palio cinza. Ele foi encontrado caído no chão, consciente e orientado, com suspeita de fratura na pelve.

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As equipes de resgate realizaram o procedimento padrão para casos de trauma: avaliaram o estado geral do motociclista, imobilizaram a região com suspeita de fratura e monitoraram os sinais vitais antes de encaminhá-lo a uma unidade hospitalar. O condutor do automóvel não se feriu.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) esteve no local para dar apoio à ocorrência. Até o momento, a dinâmica do acidente não foi esclarecida.

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Gabriela Cidade*

Estudante de Jornalismo, pedagoga e estagiária de Cidades do Correio Braziliense.

Por Gabriela Cidade*
postado em 08/07/2026 18:31
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