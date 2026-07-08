Motociclista fica ferido após colisão com carro na L2 Sul

De acordo com os bombeiros, a vítima pilotava uma motocicleta Honda CG preta quando bateu em um Fiat Palio cinza - (crédito: Foto: Divulgação/CBMDF)

Um motociclista ficou ferido na tarde desta quarta-feira (8/7) após uma colisão com um carro na via L2 Sul, próximo à quadra 406 Sul, no Plano Piloto. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado por volta das 16h30 e enviou duas viaturas de socorro ao local.

De acordo com a corporação, a vítima pilotava uma motocicleta Honda CG preta quando bateu em um Fiat Palio cinza. Ele foi encontrado caído no chão, consciente e orientado, com suspeita de fratura na pelve.

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As equipes de resgate realizaram o procedimento padrão para casos de trauma: avaliaram o estado geral do motociclista, imobilizaram a região com suspeita de fratura e monitoraram os sinais vitais antes de encaminhá-lo a uma unidade hospitalar. O condutor do automóvel não se feriu.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) esteve no local para dar apoio à ocorrência. Até o momento, a dinâmica do acidente não foi esclarecida.