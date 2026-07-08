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INCÊNDIO

Incêndio atinge 21 hectares na Reserva Biológica da Contagem, em Sobradinho

Fogo exigiu três horas de trabalho de 14 bombeiros militares e duas equipes do ICMBio para o controle das chamas

A ocorrência que demandou três viaturas e um helicóptero - (crédito: Divulgação: CBMDF)
A ocorrência que demandou três viaturas e um helicóptero - (crédito: Divulgação: CBMDF)

Beatriz Ocké*

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Um incêndio atingiu a Reserva Biológica da Contagem em Sobradinho nesta quarta-feira (08/07), às 11h55. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para a ocorrência que demandou três viaturas e um helicóptero. 

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Ao chegarem à reserva, as equipes se depararam com a vegetação tomada pelas chamas. Para a contenção do fogo, foram necessários 14 bombeiros militares e duas equipes do ICMBio em uma atuação que durou aproximadamente três horas. 

Com pessoal especializado e equipamentos específicos, os bombeiros conseguiram extinguir o incêndio utilizando dois mil litros de água. A estimativa é de que 21 hectares foram atingidos pelas chamas. 

A corporação não encontrou nenhum animal ferido no local e as causas do incêndio ainda são desconhecidas.

Veja vídeo do incêndio: 

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 08/07/2026 17:57
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