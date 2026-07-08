Incêndio atinge 21 hectares na Reserva Biológica da Contagem, em Sobradinho

Beatriz Ocké*
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Um incêndio atingiu a Reserva Biológica da Contagem em Sobradinho nesta quarta-feira (08/07), às 11h55. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para a ocorrência que demandou três viaturas e um helicóptero.
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Ao chegarem à reserva, as equipes se depararam com a vegetação tomada pelas chamas. Para a contenção do fogo, foram necessários 14 bombeiros militares e duas equipes do ICMBio em uma atuação que durou aproximadamente três horas.
Com pessoal especializado e equipamentos específicos, os bombeiros conseguiram extinguir o incêndio utilizando dois mil litros de água. A estimativa é de que 21 hectares foram atingidos pelas chamas.
A corporação não encontrou nenhum animal ferido no local e as causas do incêndio ainda são desconhecidas.
Veja vídeo do incêndio:
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