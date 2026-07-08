Homem é preso após suspeita de agredir a mãe e desacatar policiais em Taguatinga Norte - (crédito: Material cedido ao Correio)

Um homem foi preso, na noite dessa terça-feira (7/7), após ser suspeito de agredir a própria mãe e desacatar policiais militares na QND 19, Praça do Bicalho, em Taguatinga Norte. A ocorrência foi atendida por equipes do 2º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (2º BPM).

Segundo a PMDF, a equipe foi acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) após um solicitante, que preferiu não se identificar, informar que um homem havia agredido fisicamente a mãe e permanecia em frente à residência.

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Ao chegar ao endereço, os policiais localizaram o suspeito e realizaram a abordagem. Conforme a corporação, o homem estava bastante alterado, recusou-se a cumprir as ordens da equipe e resistiu à ação policial.

Segundo a PM, durante a ocorrência o suspeito passou a insultar os militares com ofensas como “bostas” e “vocês não são nada”. Diante da resistência e para garantir a segurança dos envolvidos, foi necessário o uso de algemas, conforme prevê a legislação.

A vítima não foi encontrada no local. Segundo o relato do solicitante, ela já havia sido levada a uma unidade hospitalar após, supostamente, sofrer agressões do filho que teriam provocado a fratura de um dos braços.

O homem foi encaminhado à 21ª Delegacia, onde foi autuado, em tese, pelo crime de desacato. A Polícia Civil (PCDF) também vai apurar as circunstâncias da suposta lesão corporal praticada contra a mãe do suspeito.