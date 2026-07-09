Plano Piloto e Ceilândia terão ação de acolhimento para pessoas em situação de rua

Pessoas em situação de rua que estejam em diferentes pontos do Plano Piloto e de Ceilândia receberão atendimento de equipes do Governo do Distrito Federal (GDF) nesta quinta-feira (9/7), a partir das 9h. A ação prevê oferta de acolhimento e assistência social, além do transporte de pertences pessoais para o destino indicado pelos ocupantes ou, quando necessário, para um depósito público.

Após o atendimento, os bens serão levados ao endereço informado pelos ocupantes. Caso não haja um local definido, os objetos serão encaminhados a um depósito, onde poderão ser retirados gratuitamente pelo responsável no prazo de até 60 dias.

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A divulgação prévia das ações atende a uma determinação do Supremo Tribunal Federal (STF), no âmbito do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 976. A decisão estabelece que o Governo do Distrito Federal informe antecipadamente, em seus canais oficiais, a data, o horário e os locais das ações de zeladoria urbana, além de divulgar orientações sobre a destinação de bens eventualmente recolhidos, o local de armazenamento e o procedimento para recuperação dos itens.

As equipes atuarão em oito pontos do Plano Piloto: no Eixão Norte, nas alturas das quadras SQN 107, 110, 114 e 115; na entrada da SQN 116; entre o Eixo W e o Eixão, em frente às quadras 115 e 116 Norte; no final do calçadão da Asa Norte, no Parque Deck Norte, às margens do Lago Paranoá; na DF-004, em frente ao Deck Norte; na SQN 416, Bloco M; na SQN 216, ao lado dos blocos A e B; e na SQN 406, Bloco M.

Em Ceilândia, a ação ocorrerá em três locais: na CNM 1, nos fundos do Restaurante Comunitário; na QNM 15, em lote ao lado do 8º Batalhão da Polícia Militar; e na extensão da Avenida Elmo Serejo.