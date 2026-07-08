Fred Linhares admite erro após vídeo ao volante sem cinto de segurança

As imagens de um passeio de carro do deputado federal Fred Linhares (Republicanos-DF) passaram a repercutir nas redes sociais após mostrarem o parlamentar dirigindo sem o cinto de segurança. O vídeo foi gravado no último domingo (5/7), no Lago Norte, e registra o momento em que ele conduz um veículo modificado enquanto é filmado por um passageiro.
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No vídeo, Fred aparece ao volante sem camisa enquanto acelera o veículo e olha em direção ao celular de seu personal trainer, que estava no banco do passageiro e fazia a gravação. Durante o percurso, o carro passa em frente ao Centro de Ensino Fundamental 1 (CEF 1) do Lago Norte, onde a velocidade máxima permitida é de 40 km/h.
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Em nota de esclarecimento, o deputado informou que as imagens retratam um momento de lazer em via urbana. Segundo a assessoria, o veículo pertence a um amigo, que o convidou para um passeio por conhecer seu interesse pelo automobilismo. A defesa afirma que o carro trafegava em velocidade compatível com o fluxo normal da via, sem manobras bruscas ou qualquer infração aparente.
Sobre a ausência do cinto de segurança, Fred Linhares reconheceu o erro. Na nota, o parlamentar afirmou que o uso do equipamento é essencial em qualquer trajeto, independentemente da distância, e reforçou o compromisso com a segurança no trânsito.
Leia a nota na íntegra
O deputado federal Fred Linhares (Republicanos-DF) esclarece que o vídeo em circulação nas redes sociais retrata um momento pessoal, gravado em via urbana. As imagens mostram o veículo em velocidade compatível com o tráfego normal da via, sem qualquer manobra brusca ou infração aparente.
O parlamentar, reconhecido defensor e apreciador do automobilismo, esclarece que o veículo pertence a um amigo, que conhece esse interesse pessoal e o convidou para um passeio. Trata-se de momento de lazer particular.
Sobre a ausência do cinto de segurança nas imagens, o parlamentar reconhece que errou e destaca a importância do uso do equipamento em qualquer trajeto, independentemente da distância, reforçando esse compromisso com a segurança no trânsito.
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Paulo Gontijo
Jornalista e repórter da editoria de Cidades do Correio Braziliense. Atuou na comunicação interna do Banco do Brasil e integrou a equipe de Marcelo Tas, com interesse em narrativas humanizadas, acessibilidade e temas sociais.