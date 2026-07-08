Fred Linhares admite erro após vídeo ao volante sem cinto de segurança

Deputado federal foi filmado dirigindo um carro modificado sem o equipamento de segurança - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

As imagens de um passeio de carro do deputado federal Fred Linhares (Republicanos-DF) passaram a repercutir nas redes sociais após mostrarem o parlamentar dirigindo sem o cinto de segurança. O vídeo foi gravado no último domingo (5/7), no Lago Norte, e registra o momento em que ele conduz um veículo modificado enquanto é filmado por um passageiro.

No vídeo, Fred aparece ao volante sem camisa enquanto acelera o veículo e olha em direção ao celular de seu personal trainer, que estava no banco do passageiro e fazia a gravação. Durante o percurso, o carro passa em frente ao Centro de Ensino Fundamental 1 (CEF 1) do Lago Norte, onde a velocidade máxima permitida é de 40 km/h.

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Em nota de esclarecimento, o deputado informou que as imagens retratam um momento de lazer em via urbana. Segundo a assessoria, o veículo pertence a um amigo, que o convidou para um passeio por conhecer seu interesse pelo automobilismo. A defesa afirma que o carro trafegava em velocidade compatível com o fluxo normal da via, sem manobras bruscas ou qualquer infração aparente.

Sobre a ausência do cinto de segurança, Fred Linhares reconheceu o erro. Na nota, o parlamentar afirmou que o uso do equipamento é essencial em qualquer trajeto, independentemente da distância, e reforçou o compromisso com a segurança no trânsito.

Leia a nota na íntegra

O deputado federal Fred Linhares (Republicanos-DF) esclarece que o vídeo em circulação nas redes sociais retrata um momento pessoal, gravado em via urbana. As imagens mostram o veículo em velocidade compatível com o tráfego normal da via, sem qualquer manobra brusca ou infração aparente.

O parlamentar, reconhecido defensor e apreciador do automobilismo, esclarece que o veículo pertence a um amigo, que conhece esse interesse pessoal e o convidou para um passeio. Trata-se de momento de lazer particular.

Sobre a ausência do cinto de segurança nas imagens, o parlamentar reconhece que errou e destaca a importância do uso do equipamento em qualquer trajeto, independentemente da distância, reforçando esse compromisso com a segurança no trânsito.