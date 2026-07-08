Brasilienses ganham título em campeonato mundial de robótica na Coreia do Sul

O Clube de Robótica da EduSesc Taguatinga Norte encerrou a participação na RoboCupJunior 2026, na Coreia do Sul, com o título de campeão mundial na categoria SuperTeams e lugar no pódio da competição principal. A equipe conquistou o 1º lugar na modalidade colaborativa do campeonato mundial de robótica educacional e o 3º lugar na categoria OnStage, que reúne apresentações que combinam robótica, programação, teatro e criatividade. Os vencedores desembarcam na capital nesta quarta-feira (8/7), às 20h.

Leia também: DF oferece 1.251 vagas de emprego nesta quarta-feira

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Para o estudante Caio Lima, de 17 anos, aluno do 3º ano do Ensino Médio da EduSesc Taguatinga Norte, representar o Brasil em um campeonato mundial e retornar com duas premiações simboliza a concretização de um sonho. “Participar de um campeonato mundial já era um sonho. Voltar com dois troféus é uma sensação difícil de explicar. Todo o tempo que dedicamos aos testes, aos ensaios e ao desenvolvimento do projeto valeu a pena. É uma conquista que representa toda a nossa equipe, nossos professores e a EduSesc. Tenho muito orgulho de fazer parte dessa história”, afirmou.

Etapas

A categoria OnStage contou com a participação de 25 equipes, que representavam 21 regiões do mundo e reuniu 97 competidores. Na apresentação, que ocorreu neste domingo (4/7), os estudantes da EduSesc levaram ao palco uma história que uniu tecnologia, cultura brasileira e sustentabilidade e garantiu a terceira posição.

Leia também: Férias de julho aumentam procura por hotéis para pets no DF

A performance apresentou o encontro entre o robô Ambot e o personagem do folclore brasileiro Curupira para mostrar como a inteligência artificial pode ser uma aliada na preservação ambiental e cultural. Com criatividade, programação e elementos cênicos, a equipe demonstrou que inovação e tradição podem caminhar juntas na construção de soluções para os desafios do futuro.

Além da competição principal, os estudantes participaram do SuperTeams, modalidade em que equipes de diferentes países são reunidas para desenvolver uma nova apresentação utilizando os robôs já criados para a disputa individual. Nesta edição, a equipe da EduSesc integrou um grupo ao lado de estudantes da Áustria e de Singapura e conquistou o 1º lugar da categoria, resultado que destacou a capacidade de colaboração, adaptação e trabalho em equipe em um ambiente multicultural.



