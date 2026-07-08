Umidade do ar pode cair para 30% no DF e Inmet mantém aviso amarelo

Bom dia, Brasília! Dia será de nebulosidade e calor - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

Bom dia, Brasília! A umidade relativa do ar volta a atingir níveis de atenção na capital, nesta quarta-feira (8/7). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o índice pode chegar a 30% durante a tarde, enquanto a temperatura máxima prevista é de 28°C. A mínima registrada pela manhã foi de 12°C. O destaque da previsão, no entanto, é a permanência do tempo seco, cenário que motivou a divulgação de um aviso amarelo de perigo potencial para baixa umidade.

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Segundo a meteorologista do Inmet, Bárbara Lewis, a previsão indica que as condições são previstas durante toda a semana. De acordo com a especialista, o clima é típico do inverno no Centro-Oeste e está relacionado à atuação de uma massa de ar seco sobre a região. "Essa massa de ar seco inibe principalmente a umidade que escoa da Amazônia e também os sistemas transientes, como as frentes frias, que acabam não atingindo a região", disse.

Bárbara Lewis ressaltou que com essas condições há o predomínio de alta pressão, que reduz a nebulosidade e faz com que a umidade fique mais baixa. "É normal para essa época do ano. A gente tem umidade mais baixa, tempo mais estável, céu azul e predomínio de sol, enquanto as noites e madrugadas seguem com temperaturas frias", explicou.

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Além do desconforto causado pelo tempo seco, a meteorologista destaca que essas condições favorecem a ocorrência de queimadas no Distrito Federal e em toda a Região Centro-Oeste, período em que os focos de incêndio costumam se intensificar.

Cuidados

Para reduzir os impactos da baixa umidade, o Inmet orienta a população a evitar exposição ao sol entre 11h e 17h, principalmente para a prática de atividades físicas intensas. A recomendação também é reforçar a hidratação, especialmente entre idosos e pessoas mais sensíveis às condições climáticas, além de evitar esforços físicos nos horários mais quentes do dia.