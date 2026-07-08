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Umidade do ar pode cair para 30% no DF e Inmet mantém aviso amarelo

Meteorologista do Inmet alerta que índices baixos de umidade devem persistir ao longo da semana, com aumento do risco de queimadas

Bom dia, Brasília! Dia será de nebulosidade e calor - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)
Bom dia, Brasília! Dia será de nebulosidade e calor - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

Bom dia, Brasília! A umidade relativa do ar volta a atingir níveis de atenção na capital, nesta quarta-feira (8/7). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o índice pode chegar a 30% durante a tarde, enquanto a temperatura máxima prevista é de 28°C. A mínima registrada pela manhã foi de 12°C. O destaque da previsão, no entanto, é a permanência do tempo seco, cenário que motivou a divulgação de um aviso amarelo de perigo potencial para baixa umidade.

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Segundo a meteorologista do Inmet, Bárbara Lewis, a previsão indica que as condições são previstas durante toda a semana. De acordo com a especialista, o clima é típico do inverno no Centro-Oeste e está relacionado à atuação de uma massa de ar seco sobre a região. "Essa massa de ar seco inibe principalmente a umidade que escoa da Amazônia e também os sistemas transientes, como as frentes frias, que acabam não atingindo a região", disse.

Bárbara Lewis ressaltou que com essas condições há o predomínio de alta pressão, que reduz a nebulosidade e faz com que a umidade fique mais baixa. "É normal para essa época do ano. A gente tem umidade mais baixa, tempo mais estável, céu azul e predomínio de sol, enquanto as noites e madrugadas seguem com temperaturas frias", explicou.

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Além do desconforto causado pelo tempo seco, a meteorologista destaca que essas condições favorecem a ocorrência de queimadas no Distrito Federal e em toda a Região Centro-Oeste, período em que os focos de incêndio costumam se intensificar.

Cuidados

Para reduzir os impactos da baixa umidade, o Inmet orienta a população a evitar exposição ao sol entre 11h e 17h, principalmente para a prática de atividades físicas intensas. A recomendação também é reforçar a hidratação, especialmente entre idosos e pessoas mais sensíveis às condições climáticas, além de evitar esforços físicos nos horários mais quentes do dia.

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Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 08/07/2026 11:02
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