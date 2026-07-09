Motorista capota carro na DF-001 e é levado ao hospital

Beatriz Ocké*—Um carro capotou na DF-001, na altura da Bonasa Alimentos, na madrugada desta quinta-feira (9/7). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 5h55 para prestar socorro ao motorista que foi conduzido ao hospital consciente e orientado. O atendimento exigiu duas viaturas de socorro.
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Às margens da rodovia, os bombeiros encontraram um veículo Renault Kangoo capotado, apoiado sobre o teto. No chão, os militares também identificaram vários sacos de carne que teriam caído do carro em decorrência da virada abrupta.
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Em seguida, a equipe realizou o isolamento da área e a avaliação médica do condutor, conforme o protocolo de trauma. O motorista estava consciente e orientado e foi transportado para uma unidade hospitalar pela CBMDF.
A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) também foi acionada para realizar a perícia no local. Até o momento, não existem informações sobre a dinâmica do acidente.
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